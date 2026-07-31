آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، کلید اولیه سوالات آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی پزشکی، در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل دریافت است. همچنین مهلت ارسال اعتراضات به کلید اولیه، تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵، صرفاً از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل انجام خواهد بود. اعتراضاتی که پس از زمان مقرر یا از طریق سایر روش‌های ارتباطی ارسال شوند، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

شایان ذکر است که طراحی سوالات آزمون ارتقای امسال بر عهده کلان‌ منطقه ۱۰ بوده است.

بر اساس این گزارش، آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی شامل دو بخش «ارزشیابی درون ‌دانشگاهی» و «آزمون کتبی ارتقاء کشوری» است. «ارزشیابی درون‌ دانشگاهی» با ۱۵۰ نمره، توسط گروه‌های آموزشی و با تأیید دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دستیار، در سه حیطه «صلاحیت»، «عملکرد» و «رفتار حرفه‌ای» انجام می‌شود.

«آزمون کتبی ارتقاء کشوری» نیز دارای ۱۵۰ نمره است و تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در دانشگاه‌های مجری برنامه‌های دستیاری برگزار می‌شود.

بنابراین مجموع نمره ارتقای دستیار در هر سال ۳۰۰ نمره است. شرط قبولی در ارزشیابی درون‌دانشگاهی، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره در هر یک از سه حیطه صلاحیت، عملکرد و رفتار حرفه‌ای است و «آزمون کتبی ارتقاء کشوری» میانگین نمره ۲۰ درصد شرکت‌کنندگان برتر هر رشته در هر کلان‌منطقه نیز به‌عنوان ملاک مقایسه تعیین می‌شود.

دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در آزمون ارتقا مردود شوند، از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد. همچنین، دستیارانی که در آزمون ارتقای سال اول (ارتقای ۱ به ۲) دو بار مردود شوند، مجاز به ادامه دوره نبوده و از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج می‌شوند.

در نتیجه از نظر ارزشیابی درون دانشگاهی، این افراد واجد شرایط شرکت در آزمون ارتقای این دوره نخواهند بود.(دستورالعمل اجرایی چهل و پنجمین دوره آزمون‌های‌ ارتقاء و گواهینامه تخصصی)

شرکت کلیه دستیاران رشته‌های تخصصی پزشکی واجد شرایط در آزمون‌های ارتقای تخصصی این دوره، منوط به موفقیت در آزمون‌ها و فعالیت‌های درون‌دانشگاهی، کسب حداقل نمره (105 نمره از 150 نمره) با توجه به معرفی رسمی مدیر گروه مربوطه و ثبت موضوع پایان‌نامه تخصصی و ارائه آن طبق برنامه‌های مصوب است. در محاسبه نمرات نهایی ارزشیابی درون‌دانشگاهی نیز حیطه‌های مختلف «دانش پزشکی، مراقبت از بیمار، رفتار حرفه‌ای، مهارت‌های ارتباطی، یادگیری بر مبنای تجربه و عملکرد براساس شناخت از نظام سلامت» باید مورد توجه قرار گیرد.

شرکت در آزمون‌های کتبی سراسری سالانه نیز منوط به قبولی در ارزشیابی درون‌دانشگاهی است. رسیدگی به اعتراضات مربوط به ارزشیابی درون‌دانشگاهی بر عهده کمیته‌ای متشکل از معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی، مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب گروه مربوطه است.

نمرات ارزشیابی درون‌دانشگاهی پس از طی مراحل رسیدگی به اعتراضات و اعلام به معاونت آموزشی دانشکده، به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.

آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی یکی از ارکان نظام ارزشیابی آموزش تخصصی پزشکی کشور است که با هدف سنجش میزان دستیابی دستیاران به دانش، مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد انتظار در طول دوره آموزش تخصصی برگزار می‌شود و در کنار ارزیابی‌های درون‌دانشگاهی، در فرآیند ارتقای سالانه دستیاران به سال بالاتر نقش دارد. هماهنگی و امور اجرایی آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی با محوریت مرکز سنجش آموزش پزشکی و ۱۰ کلان‌منطقه منتخب، انجام می‌شود.

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