به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند در نشستی خبری در مرز خسروی، با بیان اینکه جمعیت هلال احمر کشور از ابتدای ماه صفر عملیات خدمات رسانی به زوار را در کشور عراق آغاز کرده، اظهارکرد: طی این مدت تنها در کشور عراق حدود یک میلیون خدمات درمانی را به زوار ارائه داده‌ایم که با هلال احمر، وزارت بهداشت، گروه‌های جهادی در این کشور مشترک بوده است.

وی افزود: ۴۰۰ هزار مورد از این خدمات در موکب‌های عمومی ایرانی و عراقی بوده که در آنها خدمات سلامت را به شکل عمومی انجام می‌دهند و ما نیز در بحث تجهیزات، دارو و نظارت به تنها کمک می‌کنیم.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: حدود ۶۸ هزار خدمت آن نیز خدماتی است که با هلال احمر، حشدالشعبی و وزارت بهداشت کشور عراق مشترک انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه نیروهای هلال احمر کشورمان در بیمارستان‌های شهرهای مذهبی محل تردد زوار مستقر شده‌اند، عنوان کرد: نیروهای ما در چهار بیمارستان نجف، شش بیمارستان کربلا و چهار بیمارستان مسیر نجف تا کربلا حضور دارند.

کولیوند خاطرنشان کرد: مجموع کل خدماتی که صرفا هلال احمر به تنهایی در این مدت انجام داده حدود ۳۰۰ هزار خدمت بوده که نسبت به سال گذشته رشدی ۲۸ درصدی دارد.

به گفته این مسئول کشوری، خدمات ارایه شده هلال احمر در حوزه های بهداشت و درمان، امداد و نجات و مدیریت بیمارهای واگیردار و ...بوده است.

وی تجمع اربعین را بزرگترین تجمع آیینی دنیا خواند و گفت: هر چند که تجمعات اربعین با انبوه جمعیت زائرین مواجه‌ایم، اما تعداد فوتی‌ها، مصدومین و بیماران کمتر از دیکر تجمعات در دنیا است، به همین دلیل اربعین حماسه بی نظیری است که ما در حال انتقال تجربیات آن به صلیب سرخ هستیم.

کولیوند در ادامه با بیان اینکه تجهیزات و امکانات هلال احمر در حال ارتقاء است، عنوان کرد: مقرر شده که حدود هزار دستگاه خودرو نجات، ۴۰۰ دستگاه آمبولانس، ۵۰ خودرو عملیاتی و ۵۰ خودرو جابجایی به ناوگان تجهیزاتی ما اضافه شود که تاکنون حدود ۴۰۰ دستگاه از این ناوگان در حالی که در دل تحریم‌ها بوده‌ایم، به ناوگان هلال احمر اضافه شده است.

وی از فعال بودن سامانه ۳۰-۴۰ هلال احمر در این ایام نیز خبرداد و گفت: این سامانه هم در داخل کشور و هم در عراق فعال است و مشاوره پزشکی، آموزش برای جلوگیری از حادثه در تجمع‌های انبوه و محتواهای آموزشی به زوار ارائه می‌دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با تاکید براینکه به اندازه کافی تجهیزات و دارو برای خدمات به زوار به عراق ارسال شده، گفت: برای داروهایی که در داخل کشور با کمبود مواجه هستیم، از ترکیه دارو وارد کردیم و خوشبختانه اکنون هیچ مشکلی در این رابطه نداریم.

وی با اشاره به افزایش پایگاه‌های خدمات رسانی به زوار در کشور عراق، اعلام کرد: سال ۱۴۰۱ بعد از کرونا فقط پنج پایگاه از نجف تا کربلا داشتیم، اما اکنون به پنج بیمارستان و تعدادی درمانگاه تخصصی و عمومی افزایش یافته است.

کولیوند با بیان اینکه زوار از خدمات‌رسانی هلال احمر رضایت کامل دارند، گفت: حتی اتباع خارجی نیز طی این مدت از خدماتی که به آنها داشته‌ایم رضایت داشته‌اند.

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