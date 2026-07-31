در پی حملات دشمن به شهر اهواز؛
خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از چرخه اسکان خارج شد
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، درباره وضعیت خوابگاه دانشجویی آسیب دیدهی گلستان اهواز بر اثر وقوع انفجار ناشی از حمله بامداد امروز، پنجشنبه ۸ مردادماه دشمن در نزدیکی آن، توضیح داد: این خوابگاه (دارای سه بلوک مجزا) محل اسکان حدود ۱۸۰ دانشجوی رشتههای مختلف پزشکی، انترنها، دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از استانهای مختلف بوده است و بر اثر انفجار، شیشهی بسیاری از اتاقها شکسته شد و دانشجویان دچار وحشت شدیدی شدند.
به گزارش ایلنا، احمد نژادی سلامی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با وبدا افزود: مسئولین حوزه دانشجویی از همان دقایق ابتدایی در محل حاضر شدند و ضمن آرامسازی دانشجویان، اقدامات ایمنی برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از شیشههای شکسته و نیز ایمنسازی خوابگاه را آغاز کردند.
وی ادامه داد: به منظور حفظ امنیت دانشجویان، تمامی ۱۸۰ دانشجوی ساکن در خوابگاه به خوابگاههای دیگر که از نظر پدافند غیرعامل و امنیت در سطح بالاتری قرار دارد، منتقل خواهند شد.
نژادی سلامی تاکید کرد: خوابگاه گلستان تا پایان عملیات کامل ایمنسازی و تعمیرات، از چرخهی اسکان خارج خواهد شد و پس از رفع خطرات احتمالی و بهبود شرایط، دوباره قابل استفاده میباشد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد میزان خسارت وارده اظهار داشت: برآورد دقیق میزان خسارت نیز در اولین فرصت توسط تیم کارشناسی دانشگاه انجام خواهد شد و به ارگانهای ذیصلاح ارائه میشود.
گفتنی است؛ پس از کنترل اوضاع، استاندار خوزستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز از این خوابگاه دانشویی بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند رسیدگی قرار گرفتند.