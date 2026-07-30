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رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور در مهران:

جمعیت هلال‌احمر با بیش از ۱۲۰ هزار نفر، پای کار خدمت‌رسانی به زوار آمده است

جمعیت هلال‌احمر با بیش از ۱۲۰ هزار نفر، پای کار خدمت‌رسانی به زوار آمده است
کد خبر : 1820569
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رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: بیش از ۱۲۰ هزار نفر از داوطلبان، جوانان و امدادگران هلال‌احمر در مسیر‌های شش‌گانه اربعین مشغول خدمت‌رسانی هستند.

به گزارش ایلنا پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور ۱۲۰ هزار نفری این جمعیت در مرز‌های شش‌گانه اربعین برای خدمت به زوار، گفت: آمبولانس‌ها، خودرو‌های نجات، اتوبوس‌آمبولانس‌ها، خودرو‌های پشتیبانی، بالگرد‌ها و حتی یگان پهپادی هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی درباره خدمات هلال‌احمر در عراق نیز تصریح کرد: حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران، نیرو‌های درمانی، امدادگران و تیم‌های تخصصی هلال‌احمر در کشور عراق مستقر هستند و از نقطه صفر مرزی تا نجف، کربلا، کاظمین و بخش‌هایی از مسیر سامرا به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

کولیوند افزود: بیمارستان امام علی هلال‌احمر در نجف به صورت کامل فعال است و علاوه بر آن، چندین بیمارستان عراق نیز با همکاری هلال‌احمر ایران خدمات مشترک ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در مسیر نجف تا کربلا چهار بیمارستان پیش‌بینی شده و در هر ۱۰۰ عمود یک کلینیک تخصصی مستقر است و میان این فواصل نیز پزشکان عمومی و تیم‌های «طبیب‌الدوار» به صورت پیاده همراه زائران حرکت می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در کربلا نیز علاوه بر درمانگاه‌های مستقل و مشترک، پزشکان ایرانی در بیمارستان‌های این شهر حضور دارند و در صورت نیاز، خدمات تخصصی و جراحی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی افزود: دو فروند هواپیمای مجهز به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، تخت بستری و اتاق عمل سیار برای شرایط اضطراری آماده شده و مجوز پرواز بالگرد‌ها تا نجف و کربلا نیز اخذ شده است تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از استقرار حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات و اتوبوس‌آمبولانس در عراق خبر داد و گفت: دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نیز به میزان کافی تأمین شده است و برای جلوگیری از کمبود داخلی، اقلام مورد نیاز از خارج از کشور تهیه شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر از راه‌اندازی سامانه «سلامت‌یار» نیز خبر داد و گفت: پزشکان به‌صورت برخط پاسخگوی زائران هستند، آنان را ویزیت می‌کنند و نسخه الکترونیکی صادر می‌شود تا زائران بتوانند دارو‌های خود را از نزدیک‌ترین درمانگاه دریافت کنند.

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