به گزارش ایلنا پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور ۱۲۰ هزار نفری این جمعیت در مرز‌های شش‌گانه اربعین برای خدمت به زوار، گفت: آمبولانس‌ها، خودرو‌های نجات، اتوبوس‌آمبولانس‌ها، خودرو‌های پشتیبانی، بالگرد‌ها و حتی یگان پهپادی هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی درباره خدمات هلال‌احمر در عراق نیز تصریح کرد: حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از پزشکان، پرستاران، نیرو‌های درمانی، امدادگران و تیم‌های تخصصی هلال‌احمر در کشور عراق مستقر هستند و از نقطه صفر مرزی تا نجف، کربلا، کاظمین و بخش‌هایی از مسیر سامرا به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

کولیوند افزود: بیمارستان امام علی هلال‌احمر در نجف به صورت کامل فعال است و علاوه بر آن، چندین بیمارستان عراق نیز با همکاری هلال‌احمر ایران خدمات مشترک ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در مسیر نجف تا کربلا چهار بیمارستان پیش‌بینی شده و در هر ۱۰۰ عمود یک کلینیک تخصصی مستقر است و میان این فواصل نیز پزشکان عمومی و تیم‌های «طبیب‌الدوار» به صورت پیاده همراه زائران حرکت می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در کربلا نیز علاوه بر درمانگاه‌های مستقل و مشترک، پزشکان ایرانی در بیمارستان‌های این شهر حضور دارند و در صورت نیاز، خدمات تخصصی و جراحی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی افزود: دو فروند هواپیمای مجهز به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، تخت بستری و اتاق عمل سیار برای شرایط اضطراری آماده شده و مجوز پرواز بالگرد‌ها تا نجف و کربلا نیز اخذ شده است تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از استقرار حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات و اتوبوس‌آمبولانس در عراق خبر داد و گفت: دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نیز به میزان کافی تأمین شده است و برای جلوگیری از کمبود داخلی، اقلام مورد نیاز از خارج از کشور تهیه شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر از راه‌اندازی سامانه «سلامت‌یار» نیز خبر داد و گفت: پزشکان به‌صورت برخط پاسخگوی زائران هستند، آنان را ویزیت می‌کنند و نسخه الکترونیکی صادر می‌شود تا زائران بتوانند دارو‌های خود را از نزدیک‌ترین درمانگاه دریافت کنند.

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