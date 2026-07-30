کاهش چشمگیر سرقت در مرز مهران/ راه اندازی گروه های سازش در مرز

نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام روز پنجشنبه با حضور معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، استاندار، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و شماری از مدیران اجرایی در شهر مهران برگزار شد.

محور اصلی این نشست، پایش پیوسته روند خدمت‌رسانی، احراز هویت در دروازه‌های خروجی، ارتقای زیرساخت‌ها و روان‌سازی تردد زائران بود.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در این نشست گفت: سیاست کلان قوه قضاییه، پشتیبانی همه‌جانبه از مدیران اجرایی برای شتاب‌بخشی در تصمیم‌گیری، گره‌گشایی از کار مردم و ارائه خدمات‌ روان، ایمن و مطلوب به زائران است.

وحید میرحسینی افزود: دستگاه قضایی از اقدام‌های قانونی مدیران در خدمات رسانی به زائران پشتیبانی می‌کند.

وی افزود: این حمایت به مدیران اجرایی اطمینان خاطر می‌دهد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع کاستی‌ها اقدام کنند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: هماهنگی چشمگیر میان استانداری، دادگستری، دادستانی، فرمانداری‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان ایلام، زمینه ارائه خدمات‌ شایسته را فراهم کرده و این هم‌افزایی شایسته قدردانی است.

میرحسینی افزود: رسیدگی به مسائل مربوط به بازداری از خروج (ممنوع‌الخروجی)، برطرف کردن مشکل‌های گذرنامه، پاسداشت حقوق شهروندی زائران و پایش مستمر عملکرد نهادهای خدمات‌رسان، پلیس و سایر عامل‌های اجرایی، با همکاری و همراهی دستگاه قضایی به‌صورت شبانه‌روزی پیگیری می‌شود تا با همدلی همه نهادها، خدمتی در شأن زائران ارائه شود.

راه‌اندازی گروه‌های سازش و جایگاه پیشگیری از بزهکاری در مهران

در ادامه این نشست، رئیس‌کل دادگستری استان ایلام از آمادگی کامل همه بخش‌های دستگاه قضایی استان برای تسهیل امور زائران خبر داد.

عمران علیمحمدی گفت: امسال برای شتاب‌بخشی به روند رسیدگی‌ها، گروه‌های صلح و سازش اربعین راه‌اندازی شده‌اند تا اختلاف‌های احتمالی در کوتاه‌ترین زمان و به دور از فرآیندهای طولانی حل‌وفصل شود.

وی اظهار کرد: رعایت کرامت زائران، پیشگیری از ازدحام در مسیرها و خودروگاه‌ها، مقابله قاطع با هرگونه اخاذی و سوءاستفاده‌های احتمالی، و پایش پیوسته بر عملکرد نهادهای مسئول، از مهم‌ترین اولویت‌های ما در این روزها است.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام افزود: کشیک‌های ویژه قضایی در تمامی شهرستان‌های مسیر تردد مستقر هستند تا رسیدگی به مشکل‌ها با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود.

علیمحمدی بیان کرد: همچنین جایگاه ویژه پیشگیری از وقوع بزه در گذرگاه بین‌المللی مهران با محوریت پشتیبانی از کودکان و نوجوانان برپا شده است.

وی بر ضرورت هم‌افزایی کامل میان تمامی بخش‌های اجرایی تاکید کرد و این هماهنگی را شرط بنیادین برای خدمت‌رسانی آرام، امن و همراه با تکریم زائران دانست.

کاهش چشمگیر سرقت در مهران با پایش‌های امنیتی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مرزبانی و تاکید بر جایگاه راهبردی مهران به عنوان مهم‌ترین گذرگاه کشور، از کاهش چشمگیر آمار سرقت در این شهرستان مرزی خبر داد.

عبدالوهاب بخشنده گفت: این برون‌داد درخشان، نتیجه هم‌افزایی، همکاری و هماهنگی مؤثر میان نهادهای امنیتی، انتظامی، مرزبانی و سایر ارگان‌های مسئول است.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در مدیریت ترددها اظهار کرد: روند خدمت‌رسانی بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود و زمان انتظار زائران در سطح قابل قبولی قرار دارد.

بخشنده افزود: با این حال، شناسایی، رصد و کنترل افراد دارای نیت‌های بزهکارانه با جدیت در دستور کار است و برخورد قانونی با متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماضی انجام می‌گیرد.

دادستان مرکز استان ایلام یادآور شد: برای ارتقای نظم، استفاده توان اعزامی و عامل‌های خدمت‌رسان از لباس‌های هم‌شکل، تقویت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به زائران و افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضایی یک ضرورت است.

بخشنده با قدردانی ویژه از استاندار ایلام، معاون دادستان کل کشور،‌ مسئولان ستاد اربعین و تمامی نیروهای نظامی و انتظامی، گفت: دستگاه قضایی با همه توان، گره‌گشایی از امور و پیگیری مانع‌های موجود در گذرگاه مهران را دنبال می‌کند و امیدواریم اربعین امسال با نظم، امنیت و رضایت کامل زائران برگزار شود.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۳۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به‌ گونه‌ای‌ که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.