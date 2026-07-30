فعالیت ۴ بیمارستان هلال احمر در مسیر نجف تا کربلا
رئیس جمعیت هلالاحمر از استقرار کامل ظرفیتهای امدادی در عملیات اربعین خبر داد و گفت: چهار بیمارستان، دهها درمانگاه، امداد هوایی، اتوبوسآمبولانسها و سامانههای هوشمند درمانی برای خدمترسانی به زائران در مسیر نجف تا کربلا فعال شدهاند.
دکتر پیرحسین کولیوند در بازدید از قرارگاه امداد و نجات شهید علی هاشمی استان خوزستان مستقر در مرز شلمچه و گفتوگو با امدادگران و نجاتگران، اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای امدادی، درمانی و پشتیبانی هلالاحمر در ایران و عراق برای ارائه خدمات به زائران بهکار گرفته شده است.
وی گفت: در مسیر نجف تا کربلا چهار بیمارستان فعال است و در هر ۱۰۰ عمود نیز یک درمانگاه با حضور پزشکان متخصص به زائران خدمات ارائه میدهد. همچنین بین این مراکز، درمانگاههای سطح پایینتر و تیمهای سیار طبیبالدوار با کولهپشتیهای پزشکی مستقر هستند تا خدمات درمانی را در محل به زائران ارائه کنند.
کولیوند افزود: سامانه هوشمند ۴۰۳۰ نیز برای ارائه مشاوره پزشکی و صدور نسخه فعال شده و زائران میتوانند نسخههای خود را در نزدیکترین پایگاه درمانی دریافت کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به نظارت مستمر بر سلامت زائران تصریح کرد: کنترل بهداشت محیط، نظارت بر تهیه، پخت و توزیع غذا در مواکب و مدیریت بیماریهای واگیر با همکاری وزارت بهداشت عراق به صورت مستمر در حال انجام است.
وی ادامه داد: در صورت نیاز به انتقال بیماران، آمبولانسها و اتوبوسآمبولانسها آماده جابهجایی مصدومان تا مرز ایران هستند و برای موارد ویژه نیز هواپیمای امدادی و بالگردهای هلالاحمر در آمادهباش کامل قرار دارند تا در کوتاهترین زمان عملیات امداد هوایی انجام شود.
کولیوند تأکید کرد: هماهنگی گستردهای میان هلالاحمر ایران، وزارت بهداشت عراق، هلالاحمر عراق، حشد الشعبی و سایر مجموعههای امدادی ایجاد شده است تا خدمات درمانی و امدادی به زائران اربعین بدون وقفه و با حداکثر کیفیت ارائه شود.
استقرار ۱۲۰ هزار نیروی هلالاحمر در عملیات اربعین
۸۵۰۰ نیروی داوطلب امدادی و درمانی در عراق حضور دارند
رئیس جمعیت هلالاحمر از اجرای گسترده عملیات امدادی اربعین در مرزهای کشور و داخل عراق خبر داد و گفت: ۱۲۰ هزار نیروی عملیاتی در داخل کشور و ۸ هزار و ۵۰۰ داوطلب امداد و درمان اعزامی به عراق، مسئولیت خدمترسانی به زائران در ایام اربعین حسینی را بر عهده دارند.
کولیوند همچنین در سفر به استان خوزستان و بازدید از قرارگاه امداد و نجات شهید علی هاشمی جمعیت هلالاحمر این استان مستقر در مرز شلمچه، با تشریح ابعاد عملیات اربعین، از آمادگی کامل این جمعیت برای خدمترسانی به زائران در داخل کشور و عراق خبر داد.
وی اظهار کرد: عملیات جمعیت هلالاحمر از مرزهای شرقی کشور آغاز میشود و علاوه بر پوشش محورهای مواصلاتی و مرزهای غربی، از نقطه صفر مرزی تا مسیرهای منتهی به نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و محورهای ارتباطی داخل عراق ادامه دارد.
کولیوند در بازدید از فعالیت قرارگاه امداد و نجات شهید علی هاشمی در مرز شلمچه افزود: برای ارائه خدمات امداد و نجات، بهداشت و درمان، پشتیبانی از زائران و همکاری با موکبها برنامهریزی دقیق و جامعی انجام شده و امدادگران با وجود گرمای شدید، خدماترسانی مطلوبی به زائران ارائه میکنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه استقبال از پیادهروی اربعین گسترده است، گفت: رضایتمندی زائران از خدمات ارائهشده مطلوب بوده و روند خدمترسانی در شرایط مناسب و با آمادگی کامل ادامه دارد.
کولیوند همچنین از بهکارگیری ۱۲۰ هزار نیروی عملیاتی در داخل کشور خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این نیروها، تجهیزات امدادی شامل آمبولانس، اتوبوسآمبولانس، خودروهای نجات، خودروهای فرماندهی و بالگردها برای پوشش عملیات اربعین بهکار گرفته شدهاند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، وی افزود: ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای داوطلب هلالاحمر نیز در کشور عراق مستقر شدهاند و با بهرهگیری از حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودروهای نجات و خودروهای پشتیبانی، خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه میکنند.