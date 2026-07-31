صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: تغییر محسوسی در دمای شهر تهران برای روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: در مناطق جنوبی کشور نیز تا روز یکشنبه افزایش نسبی دما خواهیم داشت. پس از آن، از روز دوشنبه کاهش نسبی دما در بخش‌هایی از کشور رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: در خصوص وضعیت دمای کشور و به‌ویژه گرمای تهران، دمای هوا نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. پیش‌تر دمای تهران به حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسید، اما هم‌اکنون به حدود ۳۶ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد کاهش یافته است.

ضیاییان در پایان گفت: این محدوده دمایی تقریباً تا ۵ تا ۶ روز آینده ثابت خواهد ماند و تغییر محسوسی در آن رخ نخواهد داد.

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