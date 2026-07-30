دکتر مهدی فروزش با بیان این مطلب افزود: تیم‌های مدیریت بحران پزشکی قانونی از اول تا 16 مرداد ماه در مبادی ورودی زائران از کشور پاکستان شامل مرزهای میرجاوه و ریمدان در استان سیستان و بلوچستان و در مبادی خروجی کشور شامل مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی، مرز باشماق در استان کردستان، مرز خسروی در استان کرمانشاه، مرز مهران در استان ایلام و مرزهای چذابه و شلمچه در استان خوزستان به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند و در این مبادی مستقر هستند.

وی با تأکید بر اینکه تیم های پزشکی قانونی در صورت بروز هرگونه حادثه یا بحران احتمالی، خدمات تخصصی پزشکی قانونی را در سریع‌ترین زمان ممکن به زائران ارائه می کنند، گفت: پزشکی قانونی بر اساس وظایف و مأموریت‌های قانونی مندرج در قانون تشکیل سازمان، مسئولیت انجام معاینات اجساد، تعیین علت فوت، شناسایی و تعیین هویت اجساد ارجاعی انجام معاینات مصدومان ناشی از حوادث و بحران‌ها را بر عهده دارد.

فروزش ادامه داد: بر همین اساس در ایام برگزاری مراسم عظیم اربعین حسینی نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه یا بحران احتمالی، این سازمان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های تخصصی، فنی و اجرایی خود آمادگی کامل دارد تا در چارچوب وظایف قانونی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های مسئول، خدمات تخصصی پزشکی قانونی را در زمینه شناسایی جان‌باختگان، تعیین علت فوت، معاینه مصدومان و سایر اقدامات کارشناسی مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه کند.

جانشین مدیریت بحران سازمان با بیان اینکه در برخی مناطق مرزی کشور مرکز پزشکی قانونی وجود ندارد، اظهارکرد: تیم‌های تخصصی مدیریت بحران پزشکی قانونی برای جبران نبود مرکز پزشکی قانونی در مناطق مرزی، به صورت استقرار موقت در این مناطق حضور دارند.

به گفته وی علاوه بر تیم های بحران مستقر شده در مناطق مرزی، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران (مرکز تشخیصی آزمایشگاهی) و ادارات کل پزشکی قانونی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، گیلان و مازندران نیز در این ایام به طور ویژه در حالت آماده‌باش قرار دارند این در حالیست که تمامی ادارات کل پزشکی قانونی در سایر استان‌های کشور نیز با حفظ آمادگی کامل برای ارائه خدمات و پشتیبانی‌های لازم در دسترس هستند.

وی با اشاره به تجربه موفق سال‌های گذشته پزشکی قانونی در ایام اربعین و رسیدگی به درخواست های زائرین افزود: پزشکی قانونی از تمام توان برای خدمت به زائرین استفاده می کند تا موارد ارجاعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

جانشین مدیریت بحران رییس سازمان یادآور شد: تمامی خدماتی که سازمان پزشکی قانونی کشور در ایام اربعین به زائرین ارائه می‌کند، کاملاً رایگان است و معاینات تخصصی، صدور گواهی‌های پزشکی قانونی، تعیین علت فوت، صدور جواز دفن و سایر خدمات قانونی مرتبط، بدون دریافت هرگونه تعرفه یا هزینه از مراجعان و خانواده‌های آنان انجام می‌شود.

فروزش بار دیگر با تأکید بر آمادگی کامل پزشکی قانونی در خدمات به زائرین اربعین، خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور خود را متعهد می‌داند تا در چارچوب وظایف قانونی و با حفظ کرامت انسانی، خدمات تخصصی مورد نیاز زائران و خانواده‌های آنان را با سرعت، دقت و بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای ارائه کند.