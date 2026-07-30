وی افزود: این اقدامات باعث برهم ریختن امنیت روانی جامعه شد و مردم از پلیس تقاضا داشتند هرچه زود با این متهم برخورد شود و در این باره اطلاعاتی نیز به پلیس گزارش کردند.

رییس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا ادامه داد: سرانجام با اقدامات پلیسی انجام شده، متهم ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد در منطقه مرکزی تهران شناسایی شد و هنگام دستگیری مقاومت کرد که از ناحیه دو پا و دستی که دختران را کتک می‌زد، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد.

وی در ادامه گفت: این فرد در دو مرحله یک دختر جوان را در مقابل دوربین هنگام پخش زنده اینستاگرامی قرار داد و اقداماتی کرد که باعث جریحه دار شدن افکار عمومی در سطح جامعه شد.

راستی در پایان اظهار کرد: متهم ۱۰ سابقه سرقت، شرارت، ضرب و جرح و مزاحمت های اینترنتی، تهدید به قتل و غیره دارد و بعد از انجام تحقیقات تکمیلی تحویل مراجع قضایی می شود.