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افزایش وزش باد طی روزهای آینده در تهران

افزایش وزش باد طی روزهای آینده در تهران
کد خبر : 1820484
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اداره‌کل هواشناسی استان تهران از افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک طی پنج روز آینده خبر داد.

برپایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت در بعضی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی و ارتفاعات استان افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید و در مناطق جنوبی گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است‌.

بنابر اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تهران، امروز و دوشنبه در ارتفاعات به‌ویژه مناطق بالادست گاهی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران جمعه (۹ مرداد) صاف و از بعدازظهر افزایش ابر با کمینه و بیشینه دمای ۳۴ و ۲۳ درجه سانتیگراد و شنبه (۱۰ مرداد) صاف و از بعدازظهر وزش باد، افزایش باد در شب با احتمال گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

 

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