آمادگی بعثه رهبری برای اعزام روحانیان به سامرا

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، روز پنج‌شنبه در ادامه سفر اربعینی خود به عراق، با حضور در شهر سامرا با نافع جمیل، تولیت آستان مقدس امامین عسکریین(ع)، دیدار و گفتگو کرد.

نافع جمیل، در این دیدار با تشریح برنامه‌های توسعه حرمین عسکریین(ع)، از اجرای خدمات متنوع فرهنگی و تبلیغی برای زائران خبر داد و گفت: زائران ایرانی از بهترین زائران حرمین شریفین هستند.

وی با اشاره به روند توسعه این آستان مقدس افزود: ۲۶ ملک جدید برای اجرای طرح توسعه حرمین تملک شده و عملیات احداث صحن‌های جدید پس از پایان ایام اربعین حسینی آغاز خواهد شد.

تولیت آستان مقدس امامین عسکریین(ع) همچنین از تکمیل موزه حرمین خبر داد و اظهار کرد: این موزه در حال ساخت است و ان‌شاءالله تجهیز و در ماه ربیع‌الاول افتتاح خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب نیز با قدردانی از خدمات مردم و مسئولان سامرا به زائران اربعین، روند توسعه حرمین عسکریین(ع) را ارزشمند توصیف کرد و گفت: اقدامات فرهنگی و هنری انجام‌شده برای معرفی سیره اهل‌بیت(ع)، کاری ماندگار و آموزشی است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در ادامه، پیشنهاد ایجاد مجموعه‌ای فرهنگی با ماکت اماکن مقدس جهان اسلام را مطرح کرد و گفت: اگر سالنی بزرگ ایجاد شود و ماکت‌هایی از مسجدالاقصی( بیت المقدس)، مکه، مدینه، حرم‌های مطهر نجف، کربلا، بقیع، کاظمین، مشهد و سامرا در آن به نمایش درآید و برای ان راوی و محتوای چندرسانه‌ای به زبان‌های مختلف پیش‌بینی شود، زائران می‌توانند در یک مکان با مهم‌ترین اماکن مقدس اسلامی آشنا شوند.

نافع جمیل با استقبال از این پیشنهاد، آن را ایده‌ای ارزشمند دانست و گفت: در حال حاضر محدودیت فضا در سامرا مانع اجرای چنین طرحی است، اما این پیشنهاد قابل توجه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در این کتاب آمده است، همه ائمه معصومین(ع) یک هدف واحد را دنبال می‌کردند و امیدواریم توسعه و رونق حرمین عسکریین(ع) هر سال بیش از گذشته ادامه یابد.

وی همچنین آمادگی بعثه مقام معظم رهبری را برای اعزام روحانیان و مبلغان دینی به سامرا در مناسبت‌های مختلف سال اعلام کرد که با استقبال تولیت آستان مقدس امامین عسکریین(ع) روبه‌رو شد.

در ادامه این نشست، مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در توسعه حرمین عسکریین(ع)، کمبود مراکز اقامتی در سامرا را یکی از مهم‌ترین نیازهای زائران دانست و گفت: اگرچه اقدامات مناسبی برای اسکان موقت زائران در سرداب حرم و ارائه خدمات رفاهی و تغذیه انجام شده است، اما توسعه زیرساخت‌های اقامتی و ساخت هتل برای پاسخگویی به نیاز زائران ضروری است.

وی افزود: بسیاری از زائران ایرانی علاقه‌مند هستند دست‌کم یک شب در سامرا و جوار حرم امامین عسکریین(ع) اقامت داشته باشند، اما کمبود امکانات اسکان، این امکان را محدود کرده است؛ در حالی که تقویت زیرساخت‌های اقامتی می‌تواند به ارتقای برنامه‌های فرهنگی و زیارتی در این شهر کمک کند.