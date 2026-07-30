رئیس جمعیت هلال احمر:
هشت هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی در عراق به زائران اربعین خدماترسانی میکنند
رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: هشت هزار و ۵۰۰ نیروی هلال احمر با استقرار در خاک عراق، آماده خدماترسانی به زائران اربعین حسینی هستند.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند با حضور در مرز بینالمللی شلمچه، از آمادگی کامل این جمعیت برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و افزود: هلالاحمر با بهرهگیری از ۱۲۰ هزار نیروی امدادی در داخل کشور و اعزام هشت هزار و ۵۰۰ امدادگر به عراق، خدمات امداد و نجات، درمانی، بهداشتی و پشتیبانی را در سراسر مسیر پیادهروی اربعین ارائه میکند.
وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر از مرزهای شرقی کشور، محورهای مواصلاتی و مرزهای غربی تا نقطه صفر مرزی و همچنین در داخل خاک عراق، از مسیرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، به زائران اربعین حسینی خدماترسانی میکند.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به آمادگی مطلوب نیروهای امدادی در مرز شلمچه گفت: امدادگران، نجاتگران و داوطلبان هلال احمر در استان خوزستان با برنامهریزی دقیق، در حوزههای امداد و نجات، خدمات بهداشتی و درمانی، رسیدگی به گمشدگان و دیگر ماموریتهای مورد نیاز، به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از تلاش موکبداران و نیروهای امدادی بیان کرد: با وجود گرمای شدید هوا و شرایط خاص منطقه، خدماترسانی با اقتدار، شجاعت و روحیه جهادی در حال انجام است و رضایتمندی زائران از خدمات ارائهشده، نشاندهنده کیفیت مطلوب اقدامات صورتگرفته است.
کولیوند با بیان اینکه استقبال از زیارت و پیادهروی اربعین بسیار گسترده است، گفت: خوشبختانه شرایط در مرزها مطلوب بوده و بازدیدهای میدانی نیز حاکی از رضایت زائران و انگیزه بالای نیروهای خدمترسان برای ادامه این مسیر معنوی است.
وی با تشریح ظرفیتهای عملیاتی هلال احمر اظهار کرد: در داخل کشور ۱۲۰ هزار نیروی امدادی به همراه آمبولانس، اتوبوسآمبولانس، خودروهای نجات، خودروهای فرماندهی و بالگردها آماده خدمترسانی هستند.
کولیوند ادامه داد: در کشور عراق نیز هشت هزار و ۵۰۰ نیروی هلال احمر به همراه حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودروهای نجات و پشتیبانی، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه میکنند.