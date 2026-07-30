تردد بیش از ۲ میلیون زائر از مرزهای کشور تاکنون

به گزارش ایلنا، سردار محمد شرفی پس از پایان جلسه قرارگاه اربعین حسینی که در شهرستان خرمشهر برگزار شد گفت: تا این لحظه بیش از ۲ میلیون نفر از زائرین عزیزمان توانستند با آرامش، امنیت کامل و در شرایطی ایمن از مرزهای کشور خارج شده و به عتبات عالیات مشرف شوند و قریب به ۵۰۰ هزار نفر از آنان نیز به وطن بازگشته‌اند.

سردار شرفی با اشاره به حجم بالای ترددهای جاده‌ای تصریح کرد: با وجود ثبت بیش از ۵۴ میلیون بار تردد خودروهای سواری و اتوبوس در استان‌های مرزی، خدا را شکر هیچ‌گونه گره ترافیکی آزار دهنده‌ای در هیچ‌یک از محورها نداشتیم.

فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجا در تشریح آمار تصادفات، از کاهش چشمگیر سوانح رانندگی خبر داد و گفت: در طول این مدت، تصادفات فوتی ۷۵ درصد، تعداد جانباختگان ۸۵ درصد، تصادفات جرحی ۳۶ درصد و تعداد مجروحین نیز ۱۶ درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر موفقیت طرح‌های پلیس، توجه به زیرساخت‌های راه و ترابری و عنایت ویژه دولت محترم است.

وی در ادامه، ارائه خدمات گذرنامه را از دیگر وظایف اصلی پلیس برشمرد و خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره سند مسافرتی در سه سطح گذرنامه ملی، زیارتی و دفترچه خادم ویژه اتباع خارجی چاپ و توزیع شد.

سردار شرفی با بیان اینکه امسال انباشت تقاضا و صف‌های طولانی سال‌های گذشته را شاهد نیستیم، افزود: با بهره‌گیری از بستر پلیس من و دستگاه‌های پرچاپ، همکاران ما بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان، اسناد مسافرتی را در محل خدمت یا سکونت آنان تحویل دادند. با افتخار اعلام می‌کنیم هر کسی درخواست گذرنامه داشت، با کمترین هزینه و صرف وقت آن را دریافت کرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به استقرار سامانه سجاد در مرزها اظهار داشت: در حال حاضر بهترین وضعیت را در گیت‌های مرزی داریم؛ به‌طوری‌که هر زائر در کسری از ثانیه و زیر چهار ثانیه کنترل و بلافاصله از مرز خارج می‌شود.

وی تفاهم و تبادل اطلاعات با طرف عراقی را عامل اصلی کاهش ایستایی در پشت مرزها دانست و تصریح کرد: این مهم برکات فراوانی از جمله صرفه‌جویی در منابع آبی و جلوگیری از گرمازدگی و سایر زحمات زائران را به همراه داشته است؛ مشکلاتی که در سال‌های گذشته با انباشت جمعیت تشدید می‌شد، اما امسال بحمدالله وجود ندارد.

سردار شرفی وضعیت موجود را محصول عنایت خداوند متعال، لطف اباعبدالله الحسین (ع) و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط خواند و در پایان با قدردانی از اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع و آگاهی‌بخشی صدا و سیما، گفت: نظم کنونی و فرهنگی که در میان زائران ایجاد شده، مدیون اطلاع‌رسانی‌های دقیق و تلاش‌های همکاران ماست.

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