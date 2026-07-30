سلامت کودکان در پیادهروی اربعین اولویت خانوادهها باشد
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت توجه ویژه خانوادهها به سلامت کودکان در پیادهروی اربعین، گفت: حضور کودکان در این سفر معنوی نیازمند برنامهریزی دقیقتر والدین و رعایت مجموعهای از اصول بهداشتی، تغذیهای و ایمنی است. کودکان بهدلیل شرایط جسمی و حساسیت بیشتر در برابر گرما، کمآبی، خستگی و برخی بیماریها، در طول مسیر بیش از بزرگسالان نیاز به مراقبت دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند با اشاره به اهمیت تغذیه سالم و پیشگیری از کمآبی بدن کودکان توصیه کرد: والدین حتماً آب آشامیدنی سالم، بستهبندیشده و مطمئن در اختیار کودک قرار دهند و از مصرف آبهایی که از سلامت آنها اطمینان ندارند، خودداری کنند. همچنین غذای کودک باید تازه، کاملا پخته و گرم باشد. همراه داشتن میانوعدههای بهداشتی و بستهبندیشده نیز در طول مسیر به تأمین انرژی مورد نیاز کودک کمک میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر بر رعایت مستمر بهداشت دستها تأکید کرد و افزود: دستهای کودک باید بهویژه پیش از غذا خوردن و پس از استفاده از سرویسهای بهداشتی بهخوبی شسته شود. با توجه به تراکم بالای جمعیت در مسیر پیادهروی، رعایت همین نکات ساده نقشی مؤثر در کاهش احتمال ابتلا به بیماریهای عفونی و گوارشی دارد.
کولیوند درباره پیشگیری از بیماریهای تنفسی و واگیر نیز گفت: در مکانهای شلوغ و پرتراکم، استفاده از ماسک مناسب برای کودک اقدام پیشگیرانه مفیدی است. خانوادهها همچنین باید لوازم بهداشت فردی مورد نیاز کودک، از جمله دستمال کاغذی و وسایل شخصی او را همراه داشته باشند و تا حد امکان از وسایل مشترک استفاده نکنند.
وی با اشاره به ضرورت همراه داشتن لباس مناسب و کافی تصریح کرد: خانوادهها بهتر است علاوه بر لباس متناسب با شرایط آبوهوایی، یک دست لباس تمیز و اضافه برای کودک در نظر بگیرند. تعویض بهموقع لباسهای خیس یا آلوده، بهویژه در هوای گرم و در مسیرهای طولانی، به حفظ سلامت و آسایش کودک کمک میکند.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین محافظت از پوست کودکان در برابر آفتاب و گرمای هوا را ضروری دانست و گفت: استفاده از کلاه لبهدار، قرار نگرفتن طولانیمدت در معرض تابش مستقیم خورشید و استفاده از فرآوردههای محافظتی مناسب سن کودک، با نظر والدین و مطابق توصیههای بهداشتی، بسیار اهمیت دارد. والدین باید نسبت به نشانههای گرمازدگی، بیحالی یا کاهش تحمل کودک در ادامه مسیر نیز حساس باشند.
کولیوند با تأکید بر اینکه پیادهروی اربعین برای کودکان نباید به فعالیتی فرسایشی تبدیل شود، افزود: مسیر حرکت باید متناسب با توان جسمی و سن کودک تنظیم شود. استراحتهای منظم در طول مسیر ضروری است و والدین نباید کودک را برای ادامه پیادهروی در شرایط خستگی شدید تحت فشار قرار دهند. انتخاب کفش راحت و مناسب پیادهروی نیز در پیشگیری از آسیبهای پا و کاهش خستگی اهمیت دارد.
وی همچنین همراه داشتن کارت شناسایی کودک را یکی از اقدامات ایمنی مهم خانوادهها برشمرد و گفت: کارت یا مشخصاتی شامل نام کودک و اطلاعات تماس والدین یا سرپرست باید همراه کودک باشد تا در صورت جدا شدن از خانواده، امکان شناسایی و برقراری سریع ارتباط با همراهان او فراهم شود. والدین نیز باید از کودک بخواهند در صورت گمشدن، از محل دور نشود و از نیروهای امدادی یا افراد مسئول کمک بخواهد.
کولیوند درباره داروها و اقلام ضروری کودک نیز توصیه کرد: خانوادهها داروهای اختصاصی و مورد نیاز کودک را به مقدار کافی همراه داشته باشند و مصرف آنها را دقیقا مطابق دستور پزشک ادامه دهند. همراه داشتن اقلام ساده و ضروری مراقبتی نیز مفید است؛ با این حال، در صورت بروز علائم قابل توجه بیماری یا آسیب، خانوادهها نباید به خوددرمانی اکتفا کنند و لازم است به مراکز درمانی و نیروهای امدادی مستقر در مسیر مراجعه کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان تأکید کرد: سلامت کودک باید بر سرعت رسیدن یا میزان مسافت طیشده اولویت داشته باشد. تأمین آب و غذای سالم، رعایت بهداشت فردی، محافظت در برابر آفتاب و گرما، استراحت کافی، استفاده از کفش و لباس مناسب، همراه داشتن مشخصات شناسایی و داروهای مورد نیاز، مجموعه اقداماتی است که زمینه سفری ایمنتر و آرامتر را برای کودکان و خانوادههای آنان در ایام اربعین فراهم میکند.