چند توصیه به بیماران دیابتی در سفر اربعین

به گزارش ایلنا، فریبا مرادی با بیان اینکه در آستانه روز اربعین قرار داریم، اظهار کرد: بیماران دیابتی که خواهان شرکت در سفر اربعین هستند، رعایت نکات بهداشتی را جدی بگیرند. «دیابت» و «پیش‌دیابت» دو بیماری شایع هستند و شاید بتوان گفت که حدود ۴۰ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال کشور به این دو بیماری مبتلا هستند. سفر اربعین، سفری طولانی است و شرایط ویژه‌ای مانند پیاده‌روی طولانی و همزمانی با روزهای گرم سال را دارد. بیماران مبتلا به دیابت که در این سفر حضور دارند، علاوه بر رعایت نکات تغذیه‌ای باید به چند نکته بهداشتی نیز توجه کنند.

او درباره ضرورت مراجعه به پزشک پیش از آغاز سفر توضیح داد: پیش از آغاز سفر، بیماران باید به پزشک معالج خود مراجعه کنند تا وضعیت کنترل قند خون و سلامت آن‌ها ارزیابی‌شود. افرادی که در این مراسم حضور دارند مدت زمان سفر را پیش‌بینی می‌کنند؛ بیماران باید بیش از مصرف آنچه که روزهای پیش‌بینی شده برای سفر دارو مصرف می‌کنند، دارو همراه داشته باشند.

مدیرگروه بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز با بیان اینکه تغذیه در طول سفر اهمیت دارد، گفت: بیماران دیابتی باید سه وعده اصلی غذا را بخورند و از خوراکی‌هایی مانند بیسکویت با غلات کامل، آجیل، سبزیجات و میوه‌هایی که شیرینی کمتری دارند برای میان‌وعده استفاده کنند. همچنین اجتناب از خوردن یا مصرف حداقلی شربت، آبمیوه، شیرینی و میوه‌های شیرین از دیگر توصیه‌های تغذیه‌ای برای بیماران مبتلا به دیابت است.

مرادی با بیان اینکه بیماران باید علائم افت قند خون را بدانند، توضیح داد: افرادی که در سفر اربعین حضور دارند، فعالیت بدنی طولانی را تجربه می‌کنند و به دلیل اینکه فعالیت بدنی طولانی را در مدت اخیر تجربه نکرده‌اند، بسیار سریع دچار افت قند خون می‌شوند. علائمی مانند تپش قلب، تعریق، لرزش دست‌ها و سرگیجه جزو علائم افت قند خون محسوب می‌شود. به محض شروع علائم افت قند خون، در صورتی که گلوکومتر (دستگاه تست قند خون) به همراه دارند میزان قند خون خود را اندازه‌گیری کنند. اگر دستگاه تست قند خون به همراه ندارند، یک ماده غذایی شیرین که به همراه خود دارند، مصرف کنند تا افت قند خون شدید نشود و سبب از دست‌دادن هشویاری نشود.

او با بیان اینکه انتخاب کفش مناسب برای سفر اربعین ضرورت دارد، گفت: بیماران مبتلا به دیابت باید کفش مناسب انتخاب کنند. بررسی وضعیت پاها در طول روز و همچنین هر شب ضرورت دارد. شست‌وشو و چرب کردن پاها از دیگر توصیه‌های بهداشتی برای بیماران دیابتی به حساب می‌آید. بیماران دیابتی باید از آسیب‌دیدن پاها جلوگیری کنند. اگر پای آن‌ها آسیب دید یا زخم شد، باید آسیب یا زخم را به سرعت درمان کرده و از پیشرفت آن جلوگیری کنند. زخم پای دیابتی، بسیار خطرناک است نباید پیشرفت کند.

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