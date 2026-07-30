اعزام تیم ۱۱ نفره بهداشت محیط به مرزهای ایران و عراق برای مراسم اربعین
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از تشدید نظارتهای بهداشتی در ایام اربعین خبر داد و گفت: کنترل سلامت آب آشامیدنی، یخ، شربت، مواد غذایی و موکبها در داخل کشور و مسیر نجف تا کربلا با استقرار تیمهای تخصصی بهداشت محیط در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، محسن فرهادی با اشاره به برنامههای وزارت بهداشت برای مراسم اربعین حسینی در پایانههای مرزی گفت: نظارتهای بهداشتی در اربعین در دو بخش انجام میشود؛ نخست زائرانی که داخل کشور حضور دارند و دوم زائرانی که وارد خاک عراق میشوند.
وی افزود: در روزهای نخست مردادماه، یک تیم ۱۱ نفره از کارشناسان بهداشت محیط به عراق اعزام و این تیم در مسیر نجف تا کربلا و در عمودهای مختلف مستقر شده است. اعضای این تیم با همراه داشتن تجهیزات تخصصی از جمله ترمومتر، دستگاه سنجش pH، کیتهای سنجش کلر و سایر تجهیزات مورد نیاز و با همکاری جمعیت هلال احمر، بر وضعیت بهداشتی آب و مواد غذایی نظارت میکنند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه اظهار کرد: در داخل کشور نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی درگیر ارائه خدمات بهداشتی مراسم اربعین هستند و کنترل موکبها، آب آشامیدنی، مواد غذایی، مسیرهای تردد و موکبهای ثابت و سیار را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: هماکنون تمامی تیمهای ثابت و سیار در دانشگاههای علوم پزشکی بهویژه در استانهای کرمانشاه، ایلام و دیگر استانهای مرزی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و این نظارتها تا پایان مراسم اربعین و بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
فرهادی با اشاره به تداوم این آمادگی در مناسبتهای پس از اربعین تصریح کرد: پس از اربعین نیز وارد مرحله برگزاری مراسم پایانی ماه صفر، از جمله پیادهرویها و مراسم رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) خواهیم شد و همکاران ما تا پایان ماه صفر در داخل و خارج از کشور در آمادهباش کامل خواهند بود.
کنترل ویژه آب، یخ و شربت در دستور کار بازرسان بهداشت
وی با تاکید بر شرایط فصل گرما گفت: کنترل سلامت آب، یخ، شربت و مواد غذایی در اولویت برنامههای نظارتی قرار دارد تا از بروز بیماریهای منتقله از آب و غذا جلوگیری شود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: رویکرد اصلی بازرسان بهداشت محیط، ارائه تذکر و مشاوره است، اما هر جا احتمال بروز طغیان بیماریهای واگیر به دلیل توزیع آب یا غذای ناسالم وجود داشته باشد، بدون اغماض نسبت به تعطیلی یا پلمب محل اقدام خواهیم کرد و در صورت لزوم پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع میشود.
۲۳ طغیان بیماری ناشی از آب و غذا گزارش شد
فرهادی با اشاره به اقدامات انجامشده در مراسمهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: در مجموع ۲۳ طغیان بیماری ناشی از آب و غذا در نقاط مختلف گزارش شد که عمدتاً با علائمی مانند دلدرد و مسمومیتهای غذایی همراه بود.
وی افزود: بیشترین حجم فعالیتهای نظارتی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، قم و مشهد انجام شد و خوشبختانه مورد حاد و گستردهای رخ نداد.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد: با وجود به آنکه رویکرد اصلی ما مشاورهای بود، بیش از ۱۶۴ تن مواد غذایی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد که شامل انواع مواد غذایی از جمله پوره سیبزمینی و غذاهای نیمهآماده بود.
وی در پایان گفت: از میان ۲۳ مورد گزارششده، در ۹ مورد نیاز به مداخله فوری و معدومسازی مواد غذایی وجود داشت و اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.