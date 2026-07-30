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شرور سابقه‌دار عامل ضرب‌وشتم بانوان با شلیک پلیس تهران زمین‌گیر شد

شرور سابقه‌دار عامل ضرب‌وشتم بانوان با شلیک پلیس تهران زمین‌گیر شد
کد خبر : 1820382
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انتشار فیلم قدرت‌نمایی و ضرب‌وشتم بانوان توسط یکی از اراذل و اوباش در فضای مجازی، واکنش پلیس اطلاعات تهران بزرگ را در پی داشت و این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهم به هویت «نوید» متولد ۱۳۶۹ شناسایی شد. بررسی سوابق وی نشان داد این فرد دارای ۱۰ فقره سابقه دستگیری به اتهاماتی از جمله ایجاد مزاحمت، نزاع و درگیری، سرقت، ضرب و جرح، مزاحمت از طریق فضای مجازی و تهدید به قتل است و پیش از این نیز چندین بار روانه زندان شده بود. 

در ادامه عملیات شناسایی، مأموران محل تردد متهم را در محدوده خیابان خرمشهر رصد کردند و ساعت یک بامداد پنجشنبه (۸ مرداد) برای دستگیری وی وارد عمل شدند. 

بر اساس اعلام پلیس، متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد به آنان حمله کرد. مأموران نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، ابتدا تیر اخطار شلیک کردند اما متهم بدون توجه به هشدارها به مقاومت و حمله ادامه داد. در نهایت، مأموران برای مهار وی ناچار شدند از سلاح سازمانی استفاده کنند و متهم از ناحیه هر دو پا و دست چپ هدف گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد. 

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با اراذل و اوباش اعلام کرد که پلیس با هرگونه قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به امنیت و آرامش شهروندان با اقتدار و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

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