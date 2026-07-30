صدور کد استخدامی برای جذب شدگان عضو هیئت علمی از طریق طرح «جهت»

به گزارش ایلنا، سعید خدایگان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: این اقدام با پیگیری بنیاد ملی نخبگان، مساعدت سازمان اداری و استخدامی کشور، همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است و زمینه آغاز فرایند استخدام و فعالیت علمی این دانش‌آموختگان برتر را در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور فراهم می‌کند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: حمایت از دانش‌آموختگان برتر و تسهیل مسیر جذب آنان در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، از برنامه‌های مهم بنیاد ملی نخبگان است و صدور کد استخدامی برگزیدگان این طرح، گامی مؤثر در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و تقویت سرمایه انسانی حوزه علم، پژوهش و فناوری محسوب می‌شود.

خدایگان ابراز امیدواری کرد؛ با ادامه همکاری دستگاه‌های مسئول، فرایند جذب و به‌کارگیری استعدادهای برتر در مراکز علمی کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.

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