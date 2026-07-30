خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد:

صدور کد استخدامی برای جذب شدگان عضو هیئت علمی از طریق طرح «جهت»

صدور کد استخدامی برای جذب شدگان عضو هیئت علمی از طریق طرح «جهت»
کد خبر : 1820377
لینک کوتاه کپی شد.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد: همه دانش‌آموختگان برتر برگزیده در طرح جذب هیئت علمی توانمند (جهت) که برای طی مراحل جذب به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر کشور معرفی شده بودند، کد استخدامی خود را دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، سعید خدایگان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان افزود: این اقدام با پیگیری بنیاد ملی نخبگان، مساعدت سازمان اداری و استخدامی کشور، همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است و زمینه آغاز فرایند استخدام و فعالیت علمی این دانش‌آموختگان برتر را در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور فراهم می‌کند. 

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: حمایت از دانش‌آموختگان برتر و تسهیل مسیر جذب آنان در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور، از برنامه‌های مهم بنیاد ملی نخبگان است و صدور کد استخدامی برگزیدگان این طرح، گامی مؤثر در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و تقویت سرمایه انسانی حوزه علم، پژوهش و فناوری محسوب می‌شود. 

خدایگان ابراز امیدواری کرد؛ با ادامه همکاری دستگاه‌های مسئول، فرایند جذب و به‌کارگیری استعدادهای برتر در مراکز علمی کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل