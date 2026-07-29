آخرین وضعیت تامین آب شرب مناطق آسیبدیده بندر جاسک در پی حمله آمریکا
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به حملات ارتش تروریستی آمریکا به تاسیسات آبرسانی بندر جاسک، اعلام کرد: بیش از ۶ هزار خانوار روستایی تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتهاند، اما همزمان با آبرسانی تانکری، نظارتهای بهداشتی بر سلامت آب شرب تا راهاندازی مجدد تاسیسات آبشیرینکن بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: وزارت نیرو اعلام کرده است که عملیات تعمیر پمپهایی که وظیفه انتقال آب دریا به آبشیرینکنها را بر عهده دارند، طی چند روز آینده به پایان خواهد رسید و پس از آن، روند تامین آب به حالت عادی بازمیگردد.
فرهادی ادامه داد: پیش از این نیز در برخی روزها آب بهصورت نوبتی در اختیار مردم قرار میگرفت و اغلب ساکنان ۱۵ تا ۲۰ روستایی که از این آبشیرینکنها تغذیه میشوند، دارای مخازن ذخیره آب زمینی یا پشتبامی هستند؛ بنابراین در روزهای ابتدایی با کمبود جدی مواجه نشدند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب هماکنون از طریق تانکرهای آبرسانی نیاز مردم را تامین میکند، تصریح کرد: همکاران ما از طریق شبکه بهداشت جاسک و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بهصورت مستمر بر کیفیت آب توزیعی نظارت دارند و شاخصهایی مانند میزان کلر باقیمانده در تانکرها، کدورت آب و همچنین آزمایشهای میکروبی، شیمیایی و فیزیکی بهطور مرتب بررسی انجام میشود.
به گزارش وبدا، وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶ هزار خانوار روستایی در حدود ۱۵ تا ۲۰ روستا از این حادثه تاثیر پذیرفتهاند و خوشبختانه در سایر مناطق کشور از جمله استان بوشهر، آسیب مشابهی گزارش نشده است.