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توصیه‌های بهداشتی و سلامتی به سالمندان در پیاده‌روی اربعین

توصیه‌های بهداشتی و سلامتی به سالمندان در پیاده‌روی اربعین
کد خبر : 1820000
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دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با توصیه‌هایی به سالمندان برای حضور در پیاده‌روی اربعین تاکید کرد: پیاده‌روی اربعین به‌ ویژه در روزهای گرم سال می‌تواند برای سالمندان با خطراتی مانند کم‌آبی بدن، افت فشار خون و گرمازدگی همراه باشد، رعایت یک سری نکات به سالمندان کمک می‌کند تا این سفر معنوی را با ایمنی بیشتری انجام دهند.

به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، پیش از شرکت در پیاده‌روی، با پزشک خود مشورت کنید؛ به‌ خصوص اگر بیماری قلبی، فشار خون، دیابت، بیماری ریوی یا کلیوی دارید، داروهای روزانه را به مقدار کافی همراه داشته باشید و زمان مصرف آن‌ها را فراموش نکنید.

کارت شناسایی، اطلاعات بیماری‌ها و شماره تماس همراهان را در جیب یا کیف همراه داشته باشید.

توصیه ها برای زمان در طول پیاده‌روی

حتی اگر احساس تشنگی ندارید، هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه چند جرعه آب بنوشید.

از مصرف زیاد نوشابه‌های شیرین، چای پررنگ و قهوه که می‌توانند باعث دفع بیشتر آب شوند، خودداری کنید.

در صورت تعریق زیاد، از محلول‌های حاوی املاح (ORS یا دوغ کم‌نمک) استفاده کنید.

پیاده‌روی را در ساعات خنک‌تر روز (صبح زود یا بعد از غروب) انجام دهید.

در ساعات اوج گرما (حدود ۱۱ صبح تا ۵ عصر) در موکب‌ها یا مکان‌های سایه‌دار استراحت کنید.

لباس‌های نخی، سبک و روشن بپوشید. از کلاه لبه‌دار، چتر یا روسری نازک برای محافظت از سر و صورت استفاده کنید. کفش راحت و دارای تهویه مناسب بپوشید و از جوراب نخی استفاده کنید.

وعده‌های غذایی را سبک و کم‌چرب انتخاب کنید، میوه‌های آبدار مانند هندوانه، خیار، پرتقال و سیب مصرف کنید، از خوردن غذاهای بسیار شور، تند یا سنگین در هوای گرم پرهیز کنید.

علائم هشدار گرمازدگی

در صورت مشاهده هر یک از علائم ضعف و بی‌حالی شدید، سرگیجه یا احساس سبکی سر، سردرد شدید، تهوع یا استفراغ، تپش قلب، تعریق بسیار زیاد یا برعکس، خشک و داغ شدن پوست، گیجی، خواب‌آلودگی یا کاهش هوشیاری پیاده‌روی را متوقف کرده و به مرکز درمانی مراجعه کنید.

اقدامات اولیه در صورت احساس گرمای شدید

۱. فرد را به محل خنک و سایه‌دار منتقل کنید.

۲. لباس‌های اضافی را شل یا خارج کنید.

۳. به‌ آرامی آب خنک یا محلول ORS بنوشانید.

۴. روی پیشانی، گردن، زیر بغل و کشاله ران پارچه خنک و مرطوب قرار دهید.

۵. اگر علائم شدید بود یا فرد هوشیاری کافی نداشت، فوراً با اورژانس تماس بگیرید.

توصیه‌های ویژه برای سالمندان

هر ۴۵ تا ۶۰ دقیقه حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه استراحت کنند.

بهتر است تنها پیاده‌روی نکنند و همراه یا هم‌گروه داشته باشند.

در صورت سابقه بیماری قلبی یا فشار خون، از فعالیت طولانی و سریع خودداری کنند.

وزن کیف و وسایل همراه را تا حد امکان کم نگه دارند.

نوشیدن منظم آب و مایعات، استراحت در سایه، پرهیز از حرکت در ساعات گرم روز، پوشش سبک و روشن و توجه فوری به علائم هشدار گرمازدگی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از گرمازدگی در سالمندان هنگام پیاده‌روی اربعین به شمار می‌روند.

بر اساس این گزارش، رعایت این نکات می‌تواند خطر گرمازدگی و عوارض ناشی از آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و زمینه حضور ایمن‌تر سالمندان در این مراسم معنوی را فراهم سازد.

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