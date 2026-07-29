معاون بهداد فراجا در همین راستا به تشکیل قرارگاه اربعین حسینی و میز قرارگاه اربعین در مرز مهران اشاره و از تجهیز و راه اندازی درمانگاه عمومی در مقر پنج تن آل عبا و ایجاد اتاق سرد و امکان بستری برای سرم تراپی و استقرار آمبولانس و تیم امدادی در این پایانه مرزی خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی درمانگاه عمومی با چادر بادی (سه تخته) و کانکس و ایجاد اتاق سرد و استقرار آمبولانس و تیم امدادی در پایانه مرزی مهران و ارائه خدمات ویزیت و سرم تراپی توسط بهداد مرزبانی و یگان ویژه در این پایانه مرزی، خاطرنشان کرد: استقرار سامانه اتوبوس آمبولانس در مرزهای ریمدان، میرجاوه و استقرار سامانه تریلیر امدادی در مرز مهران استان ایلام و مرز دوقارون استان خراسان جنوبی پیش بینی و سوئیت هایی برای استقرار تیم پزشکی و پذیرش بیمار نیز در مرزهای شلمچه و چذابه استان خوزستان اختصاص یافته است.

سردار منصوری به تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی به تهیه و تامین دارو و اقلام بهداشتی و پیشگیری مورد نیاز در ماموریت اربعین حسینی اشاره و اضافه کرد: شرایط ثبت نسخ الکترونیکی در اماکن استقرار پزشک های اعزامی به مأموریت فراهم و هماهنگی های لازم و عقد تفاهم نامه با بیمارستان های نیروهای مسلح و دولتی در استان های هدف برای پذیرش مصدومان احتمالی انجام شده است.

وی در خصوص پیش بینی تدابیر بهداشتی و وضعیت بهداشتی و زیستی کارکنان مستقر در پایانه های مرزی، عنوان کرد: زیرساخت های زیستی و بهداشتی کارکنان و اختصاص تجهیزات مراقبت فردی در این ماموریت پیش بینی و در همین راستا ضمن ابلاغ شیوه نامه های بهداشتی و پیشگیرانه، بازدیدهای بهداشتی از محل های استقرار، اماکن زیستی، آشپزخانه ها و اماکن توزیع غذا و ... توسط بهداد یگان ها در استان های هدف در طول ماموریت اربعین به صورت مستمر انجام می‌ گیرد.

معاون بهداد فراجا با اشاره به با وجود کاهش ۵۰ درصدی نیروها تصریح کرد: این معاونت اهتمام دارد ضمن حفظ توان امدادی و استفاده از ظرفیت حداکثری استان های معین، نقش خود را در پشتیبانی از ماموریت عظیم اربعین به بهترین شکل ایفا کند و امیدواریم به فضل و یاری خداوند متعال و مشارکت فعال کارکنان خدوم، شاهد پشتیبانی کامل و همه جانبه از این ماموریت معنوی و ارزشمند باشیم.