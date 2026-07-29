تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین صبحگاهی در آزادراه قزوین - کرج - تهران و محور شهریار - تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای منتهی به مرزهای اربعین روان است.
به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: هماکنون در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده استاندارد تا پل کلاک ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع، تردد با حجم بالای خودروها همراه است.
وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت تردد در محورهای منتهی به مرزهای اربعین نیز گفت: تردد در محورهای حمیل–سرابله–ایلام، ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، پیرانشهر–مرز تمرچین، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی و مریوان–مرز باشماق روان و بدون گره ترافیکی در جریان است.
سرهنگ محبی با اشاره به محدودیت تردد در یکی از محورهای شریانی کشور خاطرنشان کرد: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس انجام میشود.