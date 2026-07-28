به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، زمان ثبت‌نام برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد برای دانش‌آموختگان برتر دکتری، از امروز ۶ مردادماه آغاز شده و تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

ثبت‌نام و بارگذاری مدارک متقاضیان، صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود. متقاضیان لازم است در بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.

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