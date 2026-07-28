آغاز ثبتنام متقاضیان طرح جذب هیات علمی توانمند
ثبتنام متقاضیان بهرهمندی از تسهیلات حمایت از دانشآموختگان برتر دکتری در قالب طرح جذب هیات علمی توانمند (جهت) آغاز شد.
به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، زمان ثبتنام برای بهرهمندی از تسهیلات حمایتی بنیاد برای دانشآموختگان برتر دکتری، از امروز ۶ مردادماه آغاز شده و تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.
ثبتنام و بارگذاری مدارک متقاضیان، صرفاً بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir انجام میشود.
متقاضیان لازم است در بازه زمانی تعیینشده، نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام در سامانه اقدام کنند.