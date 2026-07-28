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آغاز ثبت‌نام متقاضیان طرح جذب هیات علمی توانمند

آغاز ثبت‌نام متقاضیان طرح جذب هیات علمی توانمند
کد خبر : 1819435
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ثبت‌نام متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات حمایت از دانش‌آموختگان برتر دکتری در قالب طرح جذب هیات علمی توانمند (جهت) آغاز شد.

به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، زمان ثبت‌نام برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد برای دانش‌آموختگان برتر دکتری، از امروز ۶ مردادماه آغاز شده و تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

ثبت‌نام و بارگذاری مدارک متقاضیان، صرفاً به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جذب به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود.

متقاضیان لازم است در بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند.

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