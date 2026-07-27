۵ مصدوم در حریق واحد مسکونی خیابان سهروردی تهران

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی گفت: ساعت ۱۷ امروز یک مورد حریق مسکونی به ۱۱۵ اعلام شد و و بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه تاکنون ۵ مصدوم داشته که همگی دچار دودگرفتگی شده بودند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: احتمال افزایش شمار مصدومان وجود دارد.