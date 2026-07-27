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۵ مصدوم در حریق واحد مسکونی خیابان سهروردی تهران

۵ مصدوم در حریق واحد مسکونی خیابان سهروردی تهران
کد خبر : 1819297
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سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از وقوع یک حریق در ساختمان مسکونی با ۵ مصدوم در خیابان سهروردی خبر داد.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی گفت: ساعت ۱۷ امروز یک مورد حریق مسکونی به ۱۱۵ اعلام شد و و بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند. 

وی افزود: این حادثه تاکنون ۵ مصدوم داشته که همگی دچار دودگرفتگی شده بودند. 

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: احتمال افزایش شمار مصدومان وجود دارد.

 

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