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انهدام تیم تروریستی / هلاکت ۴ تن از اعضای گروهک تروریستی پژاک در نوار مرزی بانه

انهدام تیم تروریستی / هلاکت ۴ تن از اعضای گروهک تروریستی پژاک در نوار مرزی بانه
کد خبر : 1819294
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​سخنگوی پلیس از انهدام یک تیم تروریستی وابسته به گروهک پژاک در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: ساعت ۲۰/۴۵ مورخ چهارم مردادماه، مرزبانان هنگ مرزی با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان بانه و رصد دقیق تحرکات مرزی، از ورود یکی از عناصر اصلی و کلیدی گروهک تروریستی پژاک به کشور مطلع شده و بلافاصله اقدامات عملیاتی برای دستگیری و مقابله با این تیم تروریستی را در دستور کار قرار دادند. 

وی افزود: ماموران در این عملیات و حین پایش منطقه و رصد ترددها، یک دستگاه خودروی سمند حامل اعضای این تیم تروریستی را شناسایی کردند که در پی درگیری مسلحانه میان مرزبانان غیور و این عناصر متجاوز، ۴ تن از اعضای گروهک پژاک به هلاکت رسیدند. 

براساس گزارش سایت پلیس، سخنگوی پلیس گفت: در بازرسی از خودرو و محل درگیری، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات اعم از چندین قبضه کلت کمری، خشاب، تیر جنگی و نارنجک دستی کشف شد.

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