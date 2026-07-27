معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده:
پویش «هیچکس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان» تعهد ملی برای ارتقای کیفیت زندگی است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، پویش «هیچکس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان» را نه یک برنامه درمانی صرف، بلکه تعهدی ملی برای ارتقای کیفیت زندگی دانست و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، توسعه سواد سلامت، تشخیص بههنگام و همراهی کامل با وزارت بهداشت در اجرای این پویش تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر در نشست تخصصی با مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی با محوریت پویش «هیچکس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان؛ از پیشگیری تا درمان و تسکین» گفت: در همان ماههای ابتدایی فعالیت دولت، موضوع حفظ جان شهروندان و بهطور مشخص سرطان پستان و سرطان دهانه رحم از موضوعاتی بود که در گفتوگو با وزیر بهداشت و انجمنها و سازمانهای مردمنهاد فعال و پیشرو در این حوزه مورد توجه قرار گرفت و به این جمعبندی رسیدیم که پرداختن صرف به موضوع غربالگری کافی نیست.
وی ادامه داد: اگر غربالگری به زنجیره ارجاع و درمان متصل نشود، افزایش آگاهی به تنهایی میتواند به افزایش اضطراب افراد و سردرگمی آنها منجر شود؛ بنابراین باید زنجیره کامل غربالگری، ارجاع، تشخیص و درمان به یکدیگر متصل باشد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه طی حدود دو سال، همه ابعاد این موضوع، از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بیمهای گرفته تا نظام ارجاع و درمان، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: اینها موضوعاتی هستند که سالها برخی ابعاد آن مورد غفلت قرار گرفته بود و حتی هنوز برخی متخصصان از بهکار بردن عنوان «سرطان پستان» پرهیز میکنند که نشاندهنده وجود موانع فرهنگی در این حوزه است.
بهروزآذر با قدردانی از وزیر بهداشت و همکارانش تصریح کرد: این پویش بدون هیاهو، با تلاش علمی و کارشناسی وزارت بهداشت شکل گرفت و امروز «هیچکس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان» صرفاً یک پویش درمانی نیست، بلکه یک تعهد ملی و دعوتی همگانی برای ارتقای کیفیت زندگی همه مردم ایران است.
وی با تأکید بر اینکه سرطان تنها یک بیمار را درگیر نمیکند، خاطرنشان کرد: وقتی از سرطان سخن میگوییم، فقط با درگیری سلولهای یک فرد مواجه نیستیم؛ اعضای خانواده، کودکان، اقتصاد خانواده و آینده یک خانواده نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه خود را موظف میدانیم در کنار وزارت بهداشت برای حفظ سلامت خانوادهها حضور داشته باشیم، ابراز داشت: مهمترین نقطه تماس ما با خانوادهها، در حوزه ترویج و افزایش آگاهی است و شما مشاوران و مدیران در دستگاههای اجرایی و استانها در این زمینه نقش مهمی دارید.
بهروزآذر افزود: نخستین گام، به رسمیت شناختن مرجعیت علمی و تخصصی وزارت بهداشت است. هر اقدامی در حوزه پیشگیری از سرطان باید بر مبنای تشخیصهای علمی و فرآیندهای تخصصی این وزارتخانه انجام شود و سایر دستگاهها نیز در کنار آن، در حوزه آموزش سبک زندگی سالم، کاهش عوامل خطر، ارتقای سواد سلامت، توسعه غربالگری و تشخیص بههنگام نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای مختلف اجرایی، نهادهای حاکمیتی، دستگاههای نظامی، کمیته امداد و سایر بخشها در این نشست، از آنان خواست موضوع پیشگیری و مقابله با سرطان را در اولویت برنامههای خود قرار دهند تا با همکاری و همافزایی میان دستگاهها، خدمات شایستهتری به مردم ارائه شود.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به دغدغههای مطرحشده درباره تأمین دارو، یادآور شد: این دغدغه، بیش از همه، دغدغه وزیر بهداشت و رئیسجمهور است. من از نزدیک شاهد تلاشهای شبانهروزی آنان بودهام و اطمینان میدهم وزارت بهداشت و مجموعه دولت، تا امروز هر آنچه در توان داشتهاند برای رفع مشکلات انجام دادهاند و هیچ کوتاهی در این زمینه صورت نگرفته است.