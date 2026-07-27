سقوط جرثقیل روی ساختمان ۵ طبقه مسکونی
سقوط یک دستگاه تاورکرین یا جرثقیل در خیابان پیامبر شرقی تهران بر روی یک ساختمان ۵ طبقه مسکونی موجب تخریب تعدادی از واحدهای این ساختمان شد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱۳:۳۵ دقیقه امروز حادثه سقوط یک دستگاه تاور کرین یا جرثقیل در برجهای در حال ساخت در خیابان پیامبر شرقی در غرب تهران اعلام و از دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
سیدجلال ملکی افزود: آتشنشانان در کمتر از ۴ دقیقه به محل می رسند و مشاهده میکنند در یک پروژه ساختمانی یک دستگاه تاور کرین که در پروژه نصب بوده، یکباره سقوط می کند و بخشی از آن روی یک ساختمان پنج طبقه مسکونی کناری می افتد که واحدهای زیادی داشته و به ۵ واحد در طبقات دو، سه و چهار این مجتمع خسارات کم و زیادی وارد میشود.
در بعضی واحدها بخشی از دیوارها و شیشهها و پنجره ها تخریب شده و همچنین ۹ دستگاه خودرو که کنار خیابان پارک بودند، به خاطر افتادن قطعات تاور کرین یا بتن و دیوارههای ساختمان تخریب شده خسارت می بینند.
در این حادثه اپراتور ۳۵ ساله تاور کرین داخل اتاق دستگاه محبوس شده که آتش نشانان او را زنده خارج می کنند، اما دچار مصدومیت و تحویل اورژانس می شود. همچنین یک مرد ۱۸ ساله و یک زن ۶۰ ساله هم دچار شوک و ترس حاصل از این حادثه شده بودند که آنها هم تحویل اورژانس شدند.
در حال حاضر نیروها محل حادثه را ایمن سازی کردهاند و با کمک جرثقیل مشغول جابجا کردن قطعات هستند.