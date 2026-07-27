هشدار درباره خطر مسمومیت کودکان با متادون
معاون غذا و دارو با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در نگهداری داروها، نسبت به خطرات مصرف اتفاقی متادون توسط کودکان هشدار داد و بر افزایش آگاهی خانوادهها برای پیشگیری از این مسمومیتها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان غذا و دارو، مریم دائی اظهار کرد: متادون از داروهایی است که حتی مصرف مقدار اندکی از آن توسط کودکان میتواند موجب مسمومیت شدید و تهدید حیات شود؛ از اینرو این دارو باید همواره در کابینت قفلدار، دور از دسترس و دید کودکان و در ظرف اصلی دارای برچسب نگهداری شود.
وی افزود: انتقال متادون به بطریهای نوشیدنی، لیوان یا سایر ظروف بدون برچسب، احتمال بروز اشتباه در مصرف را افزایش میدهد و میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. همچنین پس از هر بار مصرف، لازم است درِ ظرف دارو بهطور کامل بسته شده و بلافاصله در محل ایمن قرار گیرد.
دائی با اشاره به اینکه خوابآلودگی، کاهش سطح هوشیاری، تنفس آهسته و کبودی لبها از مهمترین علائم مسمومیت با متادون هستند، تصریح کرد: در صورت شک به مصرف اتفاقی متادون توسط کودک، حتی اگر در ابتدا علامتی مشاهده نشود، باید بدون اتلاف وقت با اورژانس تماس گرفته و کودک برای دریافت خدمات درمانی به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شود.
وی با تأکید بر نقش آموزش در پیشگیری از مسمومیتهای دارویی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی مستمر و رعایت اصول صحیح نگهداری داروها میتواند نقش مؤثری در کاهش بروز مسمومیتهای ناخواسته، بهویژه در کودکان، داشته باشد.