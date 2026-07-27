به گزارش ایلنا به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ و با توجه به اصلاحات اعلام شده از سوی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (به شرح ذیل)، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، مهلت ثبت‌نام در این آزمون تا روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ تمدید می‌گردد. بنابر این، متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۵/۰۵/۰۵) برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، می‌توانند تا روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰با مراجعه به تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

به‌علاوه، آن‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

اصلاحیات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام:

۱- زمان برگزاری آزمون (مندرجات صفحۀ ۵، بند ۲ در بخش زمان برگزاری آزمون و نحوۀ دریافت کارت شرکت در آزمون) به روز جمعه تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۵تغییر می‌یابد.

۲- بند «و» (داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و موقت برای متقاضیان مرد) از بخش «شرایط متقاضیان» مندرج در صفحۀ (۱) دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.

۳- تمامی توضیحات مندرج در تبصرۀ مربوط به بند «ی» از بخش «شرایط متقاضیان» مندرج در صفحۀ (۲) دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.

۴- عبارت «الزامی است» از انتهای ردیف ۱۹ فرم پیش‌نویس تقاضانامه ثبت‌نام (شماره عضویت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره) مندرج در صفحه (۶) دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.

۵- مباحث آزمون مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنما به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

رشته روان‌شناسی و گرایش‌های مربوط:

- آسیب‌شناسی روانی

- اخلاق حرفه‌ای

- نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

- روش‌ها و فنون مشاوره

- مداخلات روان‌شناختی

- ارزیابی روانی و تشخیص

- روان‌شناسی رشد

- روان‌شناسی یادگیری

رشته مشاوره و گرایش‌های مربوط:

- آسیب‌شناسی روانی

- اخلاق حرفه‌ای

- نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

- روش‌ها و فنون مشاوره

- مشاوره خانواده

- مشاوره مدرسه، شغلی و توان‌بخشی

- مبانی مشاوره

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