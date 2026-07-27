به گزارش ایلنا، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مهار آتش‌سوزی در یک هتل ۱۵ طبقه در بزرگراه چمران خبر داد.

جلال ملکی در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۹ ظهر امروز وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان اقامتی واقع در بزرگراه شهید چمران، نرسیده به خیابان ولیعصر(عج) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه چند دستگاه نردبان هیدرولیکی، بالابر، تانکر آب و فوماتیک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک هتل ۱۵ طبقه بود که در ضلع جنوبی آن، در طبقه منهای یک، انباری به وسعت حدود ۵۰۰ مترمربع دچار آتش‌سوزی شده بود. در این انبار تعداد زیادی صندلی، موکت و سایر مواد قابل اشتعال نگهداری می‌شد که کاملاً شعله‌ور شده بودند. همچنین آتش به بخشی از راهروی مجاور نیز سرایت کرده بود، اما حجم زیاد دود به طبقات فوقانی نفوذ کرده و موجب محبوس شدن تعدادی از ساکنان و افراد حاضر در هتل شده بود.

به گزارش شهر، ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان همزمان از چندین جبهه عملیاتی، با استفاده از نردبان‌های هیدرولیکی، تجهیزات اطفای حریق و نفوذ به محل آتش‌سوزی، عملیات مهار حریق را آغاز کردند. در کنار عملیات اطفا، گروه‌های دیگر نیز برای جست‌وجو و نجات افراد محبوس‌شده به طبقات مختلف رفتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان گفت: تا این لحظه تنها یک نفر که ظاهراً از پرسنل هتل بوده، دچار مصدومیت شده و برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: آتش به طور کامل مهار و خاموش شده و نیروهای آتش‌نشانی در حال انجام عملیات تخلیه دود، ایمن‌سازی محل و بررسی نهایی هستند.

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