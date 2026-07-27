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در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:

مصدومیت ۵ نفر در پی آتش‌سوزی هتل استقلال

مصدومیت ۵ نفر در پی آتش‌سوزی هتل استقلال
کد خبر : 1819171
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سخنگوی اورژانس استان تهران در خصوص آمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی در هتل استقلال تهران، اعلام کرد: تاکنون ۵ نفر دچار دودگرفتگی شده‌اند، اما هیچ‌یک بدحال نیستند.

«شروین تبریزی»  سخنگوی اورژانس استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره حادثه آتش‌سوزی در هتل استقلال اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۹ امروز وقوع یک مورد آتش‌سوزی در هتل استقلال به اورژانس اعلام شد. 

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۷ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند. 

تبریزی با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان این حادثه گفت: تا این لحظه ۵ نفر دچار دودگرفتگی شده‌اند که یک نفر از آنان خانم بوده است. 

سخنگوی اورژانس استان تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه هیچ مصدوم بدحال در این حادثه گزارش نشده و حال عمومی مسافران نیز خوب است.  در حال حاضر جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و نیروهای امدادی در محل حضور دارند.

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