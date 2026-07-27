ظفرقندی:
انسانی سالم است که از نشاط و آرامش برخوردار باشد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه سلامت، زیربنای توسعه هر جامعهای است، گفت: توسعه پایدار بدون برخورداری از انسانهای سالم، بانشاط و دارای کیفیت مناسب زندگی امکانپذیر نیست و همه دستگاههای اجرایی باید در ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مردم نقشآفرینی کنند.
به گزارش ایلنا از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در نشست دورهای مشاوران امور زنان دستگاههای اجرایی که به میزبانی وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به حاضران و شرکتکنندگان برخط، اظهار کرد: از همکاران وزارت بهداشت و همچنین نمایندگان دستگاههای مختلف اجرایی که در این نشست حضور دارند، قدردانی میکنم. آمارها و گزارشهایی که در این جلسه از سوی مسئولان ارائه شد، ارزشمند و قابل توجه بود، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، این است که خروجی این نشست به اقدامات عملی و مؤثر منجر شود.
وی با طرح این پرسش که «دستاورد اجرایی این نشست چه خواهد بود؟»، افزود: هدف از برگزاری چنین جلساتی صرفاً ارائه آمار و اطلاعات نیست، بلکه باید بتوانیم با همکاری و همافزایی میان دستگاهها، گامهای مؤثری برای ارتقای سلامت مردم برداریم و نتایج این نشستها در زندگی مردم نمود پیدا کند.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نگاه به سلامت باید به عنوان یک راهبرد توسعهای مورد توجه قرار گیرد، گفت: باور ما این است که سلامت، زیرساخت و پایه توسعه کشور است. هیچ کشوری بدون برخورداری از انسانهای سالم نمیتواند به توسعه واقعی دست پیدا کند و سرمایه اصلی هر جامعه، نیروی انسانی سالم و توانمند آن است.
ظفرقندی ادامه داد: انسان سالم تنها به معنای نداشتن بیماری یا ابتلا نداشتن به سرطان نیست، بلکه انسانی است که از نشاط، آرامش، کیفیت مناسب زندگی و شرایط اجتماعی مطلوب برخوردار باشد. همچنین باید امکان بهرهمندی از حقوق و آزادیهای قانونی و زندگی در محیطی امن و امیدوار برای همه افراد جامعه فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت سلامت روان در کنار سلامت جسم، خاطرنشان کرد: متأسفانه فشارهای روحی، روانی و اجتماعی، امروز بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو توجه به سلامت روان، کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد امید و آرامش در جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است و همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه تحقق سلامت جامعه نیازمند مشارکت همه نهادهاست، اظهار کرد: باید مسیری را انتخاب کنیم که نتیجه آن ارتقای سلامت مردم در همه ابعاد باشد؛ چرا که سلامت تنها وظیفه وزارت بهداشت نیست و تحقق آن بدون همراهی سایر دستگاهها امکانپذیر نخواهد بود.
ظفرقندی همچنین از تلاشهای مشاور امور زنان دولت در پیگیری مسائل مرتبط با زنان و خانواده قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه این دغدغه همواره با جدیت دنبال شده و برگزاری چنین نشستهایی فرصت مناسبی برای هماندیشی و همافزایی میان دستگاههای مختلف فراهم میکند.