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مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار + فیلم

مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار + فیلم
کد خبر : 1819085
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس ‌نژاد با اشاره به ثبت مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در محدوده شکار ممنوع لار اظهار کرد: حضور این گونه ارزشمند، بیانگر ظرفیت بالای اکولوژیکی منطقه و اهمیت استمرار برنامه‌ های حفاظتی برای صیانت از زیستگاه ‌های طبیعی است.

وی با بیان اینکه پلنگ ایرانی از گونه‌ های شاخص و در معرض تهدید حیات ‌وحش کشور به شمار می ‌رود، افزود: حفظ این گونه ارزشمند مستلزم تأمین امنیت زیستگاه ‌ها، حفاظت مستمر از مناطق تحت مدیریت و مشارکت جوامع محلی در صیانت از تنوع زیستی است.

عباس ‌نژاد ادامه داد: مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار، مؤید اثربخشی اقدامات حفاظتی و تلاش شبانه ‌روزی محیط ‌بانان در پایش و حفاظت از این زیستگاه ارزشمند است و ضرورت تداوم این روند را بیش از پیش نمایان می‌ کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از شهروندان، گردشگران و دامداران خواست در صورت مشاهده گونه ‌های حیات ‌وحش، ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن، تعقیب یا ایجاد هرگونه مزاحمت برای حیوانات خودداری کرده و موضوع را به نزدیک ‌ترین واحد محیط زیست یا محیط ‌بانان منطقه اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: حفاظت از گونه‌ های ارزشمند حیات ‌وحش تنها با مشارکت و همراهی مردم امکان ‌پذیر است و رعایت اصول همزیستی با طبیعت، نقش مهمی در حفظ سرمایه ‌های طبیعی استان برای نسل ‌های آینده خواهد داشت.

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