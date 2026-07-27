مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار + فیلم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار خبر داد.
وی با بیان اینکه پلنگ ایرانی از گونه های شاخص و در معرض تهدید حیات وحش کشور به شمار می رود، افزود: حفظ این گونه ارزشمند مستلزم تأمین امنیت زیستگاه ها، حفاظت مستمر از مناطق تحت مدیریت و مشارکت جوامع محلی در صیانت از تنوع زیستی است.
عباس نژاد ادامه داد: مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع لار، مؤید اثربخشی اقدامات حفاظتی و تلاش شبانه روزی محیط بانان در پایش و حفاظت از این زیستگاه ارزشمند است و ضرورت تداوم این روند را بیش از پیش نمایان می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از شهروندان، گردشگران و دامداران خواست در صورت مشاهده گونه های حیات وحش، ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن، تعقیب یا ایجاد هرگونه مزاحمت برای حیوانات خودداری کرده و موضوع را به نزدیک ترین واحد محیط زیست یا محیط بانان منطقه اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: حفاظت از گونه های ارزشمند حیات وحش تنها با مشارکت و همراهی مردم امکان پذیر است و رعایت اصول همزیستی با طبیعت، نقش مهمی در حفظ سرمایه های طبیعی استان برای نسل های آینده خواهد داشت.