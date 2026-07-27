پایان جولان اراذل و اوباش سابقهدار در خیابان فرشته
یکی از اراذل و اوباش سابقهدار که با تشکیل شبکهای تبهکار و اقدامات ایذایی موجب سلب آسایش شهروندان در محدوده خیابان فرشته شده بود، پس از انجام عملیات پیچیده اطلاعاتی توسط مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، متهم که دارای سوابق متعدد در زمینه شرارت و اقدامات خلاف قانون بود، با تغییر مستمر مخفیگاه خود تلاش داشت از دست قانون فرار کند، اما با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای تخصصی، محل تردد وی در محدوده خیابان آقابزرگی منطقه فرشته شناسایی شد.
پس از تکمیل بررسیهای اطلاعاتی و انجام مراقبتهای لازم، تیم عملیاتی پایگاه یکم سازمان اطلاعات فاتب پس از ۱۰ روز عملیات تخصصی، در اقدامی غافلگیرانه موفق به محاصره و دستگیری متهم شد.
این گزارش میافزاید: متهم هنگام دستگیری با مأموران درگیر شده و با سلاح سرد به سمت عوامل انتظامی حملهور شد که مأموران با رعایت قانون بهکارگیری سلاح و پس از صدور هشدارهای قانونی، برای مهار وی اقدام کردند و در نهایت با تیراندازی هوایی و سپس اقدام قانونی، متهم زمینگیر و دستگیر شد.
متهم پس از دستگیری، برای انجام مراحل درمانی به مرکز پزشکی منتقل و سپس جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افراد شرور با اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت شهروندان را خدشهدار کنند و با هرگونه قانونشکنی و مقاومت در برابر مأموران، مطابق قانون برخورد خواهد شد.