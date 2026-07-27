سرقت سریالی با شگرد بیهوشی صاحبخانه
سارق حرفهای که با معرفی خود بهعنوان تعمیرکار لوازم منزل، اعتماد شهروندان را جلب کرده و پس از بیهوش کردن آنان اقدام به سرقت طلاجات و اموال با ارزش میکرد، در عملیات کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه شهرام سلطانی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در پی وصول پروندهای با موضوع سرقت به شیوه بیهوشی، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد متهم با معرفی خود بهعنوان تعمیرکار لوازم منزل، وارد منزل شاکیه شده و پس از جلب اعتماد وی، با خوراندن داروی بیهوشی، صاحبخانه را بیهوش کرده و اقدام به سرقت طلاجات و اموال منزل به ارزش بیش از دو میلیارد تومان کرده است.
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بررسیهای تخصصی، موفق به شناسایی هویت متهم شدند. بررسی سوابق وی نشان داد این فرد دارای سابقه کیفری در زمینه سرقت موتورسیکلت و منزل است.
وی تصریح کرد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم و مشخص شدن متواری شدن وی به یکی از استانهای شمالی کشور، با اخذ دستور قضایی و انجام هماهنگیهای لازم، تیمی از کارآگاهان به محل اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند.
سرهنگ سلطانی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، بخشی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد و در ادامه تحقیقات، سه نفر دیگر از شکات که به همین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفته بودند، شناسایی شدند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت هوشیاری شهروندان در مواجهه با افراد ناشناس، از مردم خواست پیش از ورود افراد تحت عنوان تعمیرکار یا ارائهدهنده خدمات به منزل، نسبت به احراز هویت آنان اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.