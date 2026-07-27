خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرصاد؛ تکرارِ همیشگیِ «غیرت» و «حب وطن» در آیینه زمان

مرصاد؛ تکرارِ همیشگیِ «غیرت» و «حب وطن» در آیینه زمان
کد خبر : 1819054
لینک کوتاه کپی شد.

اگر دیروز فقط خاکِ وطن و میدان آماج یورش بزدلانه دشمن بود، امروز هم خاک وطن آماج تهاجم دیرینه دشمنان این ملک و ملت است و هم «تاب‌آوری» و «عزتِ ملی» سنگرهایِ نبرد ماست. و نیک می دانیم همان روحیه که در سال ۶۷ با عزمی به بلندایِ زاگرس، دشمن را پس راند، امروز در رگ‌هایِ تک‌تکِ ما جاری است.

به گزارش ایلنا، سعید منتظرالمهدی‌؛ سخنگوی فراجا در یادداشتی نوشت: پنجم مرداد، سالروز حماسه مرصاد است و «مرصاد» تجلیِ آن لحظه‌ای است که تاریخ برای آزمودنِ غیرتِ یک ملت، نفس در سینه حبس کرد. آن روز، وقتی سایه‌ی شومِ بدخواهان و وطن فروشان منافق بر مرزهایِ میهن سنگینی می‌کرد، مردان و زنانی از جنسِ نور و فولاد، به نامِ ایران و به حرمتِ وطن، سدی از تپشِ قلب‌های عاشق ساختند و تهاجم را در گلوگاهِ «تنگه چهارزبر» به سکوتِ ابدی واداشتند.امروز، اما «مرصاد» معنایی فراخ تر دارد.

اگر دیروز فقط خاکِ وطن و میدان آماج یورش بزدلانه دشمن بود، امروز هم خاک وطن آماج تهاجم دیرینه دشمنان این ملک و ملت است و هم «تاب‌آوری» و «عزتِ ملی» سنگرهایِ نبرد ماست. و نیک می دانیم همان روحیه که در سال ۶۷ با عزمی به بلندایِ زاگرس، دشمن را پس راند، امروز در رگ‌هایِ تک‌تکِ ما جاری است.

حکایتِ امروز، حکایتِ ایستادگی در برابرِ هجمه‌هایی است که بنایِ استواریِ این سرزمین را هدف گرفته‌اند. اما ما وارثانِ همان غیرتیم؛ همان‌هایی که آموخته‌اند در سخت‌ترین طوفان‌ها، کشتیِ میهن را با پارویِ «همبستگی» و بادبانِ «امید» به ساحلِ امنیت برسانند.مرصاد، یعنی مراقبت؛ یعنی هوشیاری برای پاسداری از این خانه که سقفش آسمانِ آبیِ ایران و ستون‌هایش، جانِ شیرینِ فرزندانِ این سرزمین است و دفاع از وطن، امروز در «تعهد به سربلندی ایران» تبلور یافته است.

یادِ تمام آنانی که در مرصاد، جانشان را نثارِ آرامشِ امروز ما کردند، گرامی باد.

ما همچنان ایستاده‌ایم؛ نه تنها بر سرِ مرزها، که بر سرِ آرمانِ بلندِ «ایرانِ مقتدر و سربلند».ایران، فراتر از هر نگاهی، تنها حقیقتِ باقیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل