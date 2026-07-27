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کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور از فردا

کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور از فردا
کد خبر : 1819049
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سازمان هواشناسی از کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور از فردا، وزش باد شدید و گردوخاک در برخی مناطق و احتمال رگبار پراکنده در شمال و جنوب‌شرق کشور طی روز‌های آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

بر اساس این گزارش، امروز و فردا در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب این دو روز، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و جنوب و شرق فارس، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.

از امروز تا جمعه نیز در شرق، شمال‌شرق، جنوب‌شرق، مناطق مرکزی، جنوب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: از فردا کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور رخ می‌دهد و دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی روز‌های آینده مواج خواهند بود.

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