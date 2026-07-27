به گزارش ایلنا، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، پس از بازدید‌های میدانی از مرز‌های اربعین، با ورود به نجف اشرف، در نشستی با ستاد اربعین مجموعه حج و زیارت، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و روند خدمت‌رسانی در تمامی گذرگاه‌های ورودی به عراق را مورد ارزیابی قرار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، به همراه آقای علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، بامداد امروز دوشنبه (۵ مرداد) با استقبال مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در نجف اشرف و معاونان مجموعه حج و زیارت، وارد این شهر شدند.

این سفر، پس از سلسله بازدید‌های میدانی حجت‌الاسلام والمسلمین نواب از استان‌های کرمانشاه و ایلام و همچنین بررسی وضعیت عملیاتی در مناطق مرزی مهران و زرباطیه صورت گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در بدو ورود به نجف اشرف، در نشستی با اعضای ستاد اربعین مجموعه حج و زیارت، وضعیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، محور‌های اصلی بررسی، آمادگی زیرساختی و روند تردد زائران از چهار گذرگاه استراتژیک «مهران، خسروی، شلمچه و چذابه» بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در این جلسه بر لزوم تبدیل یافته‌های بازدید‌های میدانی از مرز‌ها به اقدامات اجرایی سریع برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به زائران حسینی تأکید کرد.

این نشست با هدف هماهنگی میان ستاد‌های استانی و مرکز مدیریت در نجف اشرف برگزار شد تا ابعاد پذیرش و تکریم زائران در اربعین ۱۴۰۵ بررسی و مدیریت شود.

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