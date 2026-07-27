به گزارش ایلنا، محسن فرهادی اظهار داشت: خورشید عمده ترین منبع اشعه فرابنفش یا UV در محیط اطراف ماست و شدت این پرتوها در فصل تابستان به بالاترین میزان خود می رسد. آسیب های ناشی از پرتوهای فرابنفش تا حد زیادی قابل پیشگیری است و مواجهه بیش از حد با این پرتوها می تواند آثار زیانباری بر پوست، چشم و سیستم ایمنی بدن داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت محدود کردن زمان مواجهه با پرتوهای فرابنفش در ساعات اوج تابش خورشید گفت: پرتوهای فرابنفش از حدود دو ساعت قبل تا دو ساعت بعد از ظهر، یعنی تقریباً بین ساعت 10 تا 14، شدت بیشتری دارند. افراد در این بازه زمانی حدود 60 درصد از کل پرتوهای فرابنفش روزانه را دریافت می کنند.

به گفته فرهادی، خطر آفتاب سوختگی در ساعات اولیه صبح و اواخر بعد از ظهر به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و زائران در صورت امکان باید برنامه پیاده روی خود را به گونه ای تنظیم کنند که کمترین مواجهه را با تابش شدید خورشید داشته باشند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین از زائران خواست به شاخص UV توجه داشته باشند و افزود: زمانی که شاخص فرابنفش برابر با 3 یا بیشتر باشد، باید اقدامات حفاظتی با دقت بیشتری انجام شود. شاخص UV برای مناطق و ساعات مختلف روز در وبگاه های هواشناسی و نرم افزارهای معتبر جهانی قابل مشاهده است.

به گزارش وبدا، فرهادی با توصیه به استفاده از سایه گفت: زائران حتی المقدور از سایه استفاده کنند، اما باید توجه داشته باشند که درختان، چترها و سایبان ها محافظت کامل در برابر پرتوهای فرابنفش ایجاد نمی کنند. حتی در سایه نیز ممکن است فرد تا 50 درصد در معرض پرتوهای فرابنفش قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: بهترین روش محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش، پوشاندن پوست با لباس های دارای بافت متراکم است. بنابراین توصیه می شود زائران از لباس های آستین دار و شلوار بلند استفاده کنند تا میزان تماس مستقیم پوست با نور خورشید کاهش یابد.

فرهادی تاکید کرد: استفاده از کلاه لبه پهن با عرض حدود 7.5 سانتی متر نیز می تواند از چشم ها، گوش ها، صورت و پشت گردن در برابر پرتوهای فرابنفش محافظت کند. کلاه هایی که گوش ها و پشت گردن را نیز می پوشانند، حفاظت بیشتری ایجاد می کنند. در صورت همراه نداشتن کلاه، می توان از چفیه، چادر یا روسری به شکلی استفاده کرد که تماس مستقیم نور خورشید با پوست به حداقل برسد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت استفاده از عینک آفتابی مناسب گفت: عینک آفتابی باید تا حد امکان اطراف چشم را بپوشاند و عدسی آن توانایی جذب پرتوهای UV-A و UV-B تا طول موج 400 نانومتر را داشته باشد. استفاده از چنین عینکی می تواند آسیب های چشمی ناشی از مواجهه با نور خورشید را تا حد زیادی کاهش دهد.

فرهادی توصیه کرد: برای قسمت هایی از پوست که امکان پوشاندن آنها با لباس وجود ندارد، از کرم ضد آفتاب با طیف گسترده و حداقل SPF 30 استفاده شود.

وی افزود: برای دستیابی به حفاظت مناسب، کرم ضد آفتاب باید 20 تا 30 دقیقه پیش از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، به صورت ضخیم و یکنواخت روی تمام قسمت های در معرض تابش استفاده شود. قسمت هایی مانند گوش ها، بینی، پیشانی و گردن که بیشتر در معرض نور خورشید هستند، نیاز به توجه ویژه دارند. استفاده از کرم ضد آفتاب باید هر دو ساعت یک بار و به ویژه پس از حمام کردن یا تعریق، تجدید شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر حساسیت بیشتر کودکان نسبت به بزرگسالان در برابر پرتوهای فرابنفش گفت: کودکان نیازمند حفاظت ویژه هستند و باید برای آنها نیز سایبان مناسب فراهم شود. استفاده از کلاه، عینک آفتابی مناسب و کرم ضد آفتاب نیز برای کودکان ضروری است.

وی در پایان تاکید کرد: زائران با رعایت این توصیه های بهداشتی می توانند میزان مواجهه با پرتوهای فرابنفش را کاهش داده و با حفظ سلامت خود، این سفر معنوی را با آرامش بیشتری به انجام برسانند.