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اهدای تبلت ویژه دانشجویان توانخواه در ۱۰ دانشگاه مناطق محروم

اهدای تبلت ویژه دانشجویان توانخواه در ۱۰ دانشگاه مناطق محروم
کد خبر : 1818977
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مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از برگزاری مراسم اهدای تبلت به ۱۰ دانشگاه هدف که در مناطق محروم قرار دارند با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ریاست بنیاد علوی خبر داد.

به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان؛ ابوالفضل دانشور این اقدام را در راستای فرهنگ‌سازی و طرح حمایت از دانشجویان توانخواه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانسته و گفت: این طرح در فاز نخست و با مشارکت بنیاد علوی، با اهدای ۲۵ دستگاه تبلت برای استفاده دانشجویان نابینا در دانشگاه‌های هدف آغاز می‌شود و در صورت حمایت بنیاد علوی، دیگر دانشگاه‌ها نیز از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

مراسم رونمایی از طرح حمایت از دانشجویان توانخواه، فردا سه‌شنبه ۶ مرداد ماه با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، رئیس بنیاد علوی، مسئولین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و روسای دانشگاه‌های منتخب در محل این سازمان برگزار خواهد شد.

بر اساس آخرین آمار تجمیعی بیش از ۵ هزار دانشجوی توانخواه شامل دانشجویان نابینا، ناشنوا و معلولان جسمی حرکتی در دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل می‌کنند که نیازمند اقدامات حمایتی هستند.

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