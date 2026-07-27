اهدای تبلت ویژه دانشجویان توانخواه در ۱۰ دانشگاه مناطق محروم
مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از برگزاری مراسم اهدای تبلت به ۱۰ دانشگاه هدف که در مناطق محروم قرار دارند با حضور معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و ریاست بنیاد علوی خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان؛ ابوالفضل دانشور این اقدام را در راستای فرهنگسازی و طرح حمایت از دانشجویان توانخواه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانسته و گفت: این طرح در فاز نخست و با مشارکت بنیاد علوی، با اهدای ۲۵ دستگاه تبلت برای استفاده دانشجویان نابینا در دانشگاههای هدف آغاز میشود و در صورت حمایت بنیاد علوی، دیگر دانشگاهها نیز از این طرح بهرهمند خواهند شد.
مراسم رونمایی از طرح حمایت از دانشجویان توانخواه، فردا سهشنبه ۶ مرداد ماه با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، رئیس بنیاد علوی، مسئولین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و روسای دانشگاههای منتخب در محل این سازمان برگزار خواهد شد.
بر اساس آخرین آمار تجمیعی بیش از ۵ هزار دانشجوی توانخواه شامل دانشجویان نابینا، ناشنوا و معلولان جسمی حرکتی در دانشگاههای ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل میکنند که نیازمند اقدامات حمایتی هستند.