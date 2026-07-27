بازگشایی کامل محور زاهدان - خاش

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای پلیس راه، عوامل سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های عملیاتی، عملیات مرمت و بهسازی بخش آسیب‌دیده با سرعت انجام شد و تا ساعت ۲۴ شب گذشته، مسیر به طور کامل بازسازی و برای تردد وسایل نقلیه بازگشایی شد.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی در این محور وجود ندارد، تصریح کرد: تردد در محور زاهدان - خاش به شرایط عادی بازگشته و از ظرفیت کامل مسیر برای عبور و مرور وسایل نقلیه استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تمامی کاربران جاده‌ای می‌توانند بدون هیچ‌گونه مشکل و محدودیت در این محور تردد کنند و وضعیت راه به حالت اولیه بازگشته است.