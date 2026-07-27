خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشایی کامل محور زاهدان - خاش

بازگشایی کامل محور زاهدان - خاش
کد خبر : 1818944
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از بازگشایی کامل محور زاهدان - خاش خبر داد و گفت: روز گذشته ( شنبه ۴ مرداد) در کیلومتر ۱۵ محور زاهدان به خاش، بر اثر انفجار یک تله انفجاری، بخشی از سطح راه دچار آسیب شد که این موضوع برای مدت کوتاهی در تردد وسایل نقلیه اختلال ایجاد کرد اما اکنون به حالت عادی بازگشته است.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور، سردار احمد کرمی‌اسد افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای پلیس راه و عوامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در محل حاضر شدند و با اجرای تمهیدات ترافیکی، عبور و مرور خودروها از طریق مسیر کنارگذر برقرار شد تا تردد در این محور متوقف نشود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای پلیس راه، عوامل سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های عملیاتی، عملیات مرمت و بهسازی بخش آسیب‌دیده با سرعت انجام شد و تا ساعت ۲۴ شب گذشته، مسیر به طور کامل بازسازی و برای تردد وسایل نقلیه بازگشایی شد.

سردار کرمی‌اسد با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی در این محور وجود ندارد، تصریح کرد: تردد در محور زاهدان - خاش به شرایط عادی بازگشته و از ظرفیت کامل مسیر برای عبور و مرور وسایل نقلیه استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تمامی کاربران جاده‌ای می‌توانند بدون هیچ‌گونه مشکل و محدودیت در این محور تردد کنند و وضعیت راه به حالت اولیه بازگشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل