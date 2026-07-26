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دستگیری عامل انتشار محتوای اوباشگرانه در فضای مجازی

دستگیری عامل انتشار محتوای اوباشگرانه در فضای مجازی
کد خبر : 1818784
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پلیس اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار تصاویر و ویدئوهای هنجارشکنانه و قدرت‌نمایی در فضای مجازی، در پی جلب مخاطب و افزایش دنبال‌کننده بود.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی رصد مستمر و دقیق کارشناسان پلیس اطلاعات در فضای مجازی، فعالیت فردی که با هدف افزایش دنبال‌کننده و جلب توجه، اقدام به انتشار محتوای مرتبط با رفتارهای خارج از عرف و قدرت‌نمایی‌های پوشالی می‌کرد، شناسایی شد.

بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد این فرد با سوءاستفاده از فضای مجازی و انتشار تصاویر و ویدئوهای هنجارشکنانه، تلاش داشت با نمایش ارتباط خود با برخی افراد سابقه‌دار، تصویری غیرواقعی از جایگاه و قدرت اجتماعی برای خود ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، تیم‌های عملیاتی پلیس اطلاعات تهران بزرگ پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی، مخفیگاه متهم را در محدوده خیابان هلال‌احمر، محله بلورفروشان شناسایی کردند.

پس از هماهنگی‌های قضایی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه این فرد را پیش از انتشار محتوای جدید در فضای مجازی دستگیر کردند. در بازرسی‌های انجام‌شده، مستندات قابل توجهی از اقدامات مجرمانه و برنامه‌ریزی وی برای انتشار محتوای تحریک‌آمیز و جذب مخاطب بیشتر کشف شد.

متهم در تحقیقات اولیه عنوان کرد هدفش از این اقدامات، کسب شهرت در فضای مجازی و افزایش دنبال‌کننده با تکیه بر سابقه درگیری‌های گذشته بوده است.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی، از جمله انتشار تصاویر سلاح، رجزخوانی، تحریک به نزاع و ترویج رفتارهای اوباشگرانه، به‌صورت مستمر تحت رصد پلیس قرار دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

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