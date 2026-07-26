وقتی کلاهبردار با اعتبار قربانی خرید میکند
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با اشاره به شگرد جدید مجرمان سایبری گفت: کلاهبرداران در تماسهای تلفنی و با بهانههایی مانند برنده شدن در قرعهکشی، تخفیفهای ویژه یا فعالسازی خدمات، از شهروندان کد تأیید ورود دریافت میکنند.
به گزارش ایلنا از پلیس فتا، سرهنگ جواد مختاررضایی با اشاره به شگرد جدید مجرمان سایبری افزود: کلاهبرداران با استفاده از کد دریافتی وارد حسابهای خرید اعتباری مانند اسنپپی و دیجیپی شده و با اعتبار قربانی خرید میکنند، در حالی که اقساط و بدهی مالی بر عهده شهروند باقی میماند.
توصیه پلیس فتا نیز به شهروندان این است که هیچ پلتفرم معتبری، کد تأیید را تلفنی درخواست نمیکند. کد تأیید، کلید ورود به حریم مالی شماست؛ آن را در اختیار هیچکس قرار ندهید. در برابر تماسهای وسوسهانگیز، هوشیار باشید و تماس را قطع کنید.