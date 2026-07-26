راز ناپدید شدن مرد ۷۰ ساله فاش شد؛ رها کردن جسد پتوپیچ در خیابان امیرکبیر

به گزارش ایلنا،‌ سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری اظهار کرد: چندی پیش پرونده‌ای با موضوع فقدان مردی ۷۰ ساله از کلانتری ۱۲۳ نیاوران برای رسیدگی به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره چهارم قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان بلافاصله با حضور در محل سکونت فرد مفقودشده، تحقیقات میدانی را آغاز کردند. بررسی‌های اولیه نشان داد وی دارای تحصیلات عالیه بوده، حدود ۱۰ تا ۱۵ سال قبل از همسر خود جدا شده و به تنهایی زندگی می‌کرده است. همچنین فرزندان او خارج از کشور اقامت داشته‌اند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: با توجه به سن بالا، وضعیت مالی مناسب و شرایط زندگی فرد مفقودشده، فرضیه وقوع جنایت و در مرحله بعد احتمال بروز حادثه در دستور کار تیم تحقیق قرار گرفت. همزمان کارشناسان تشخیص هویت با حضور در محل، از بخش‌های مختلف منزل نمونه‌برداری و آثار انگشت را جمع‌آوری کردند.

سرهنگ نثاری گفت: در ادامه تحقیقات و با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی پلیسی، کارآگاهان موفق شدند خودروی کرایه‌ای که فرد مفقودشده با آن از منزل خارج شده بود شناسایی کنند. تحقیقات از راننده خودرو، آخرین مقصد وی را مشخص کرد و سرنخ‌های تازه‌ای را در اختیار تیم رسیدگی قرار داد.

وی افزود: در ادامه، یکی از افرادی که با فرد مفقودشده در ارتباط بود شناسایی شد، اما وی با وجود ارتباط نزدیک با فقدانی، از همکاری با پلیس خودداری کرد. با هماهنگی مقام قضایی، این فرد دستگیر و برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تصریح کرد: نتایج بررسی‌های کارشناسی نشان داد آثار به‌دست‌آمده از محل سکونت فرد مفقودشده با آثار انگشت متهم مطابقت دارد. کارآگاهان با کنار هم قرار دادن مستندات و شواهد پرونده، تحقیقات را تشدید کردند و در نهایت متهم که با دلایل و مستندات پلیسی مواجه شده بود، لب به اعتراف گشود.

به گفته سرهنگ نثاری، متهم در اظهارات خود عنوان کرد حدود چهار ماه پیش در یکی از پارک‌های تهران با فرد مفقودشده آشنا شده و پس از ایجاد ارتباط، به دلیل تنهایی وی رفت‌وآمد میان آن‌ها شکل گرفته است. متهم مدعی شد روز حادثه، مرد ۷۰ ساله برای مصرف مواد مخدر به منزل او مراجعه کرده و پس از سوءمصرف مواد جان خود را از دست داده است.

وی افزود: متهم در ادامه اعتراف کرد که پس از فوت مرد سالخورده، جسد را به مدت دو روز در منزل خود نگهداری کرده و سپس با کمک یکی از دوستانش، آن را داخل پتو پیچیده، با طناب بسته و در محدوده خیابان امیرکبیر تهران رها کرده است.

سرهنگ نثاری اظهار داشت: با اعترافات متهم، کارآگاهان با اخذ دستور قضایی، همدست وی را نیز در مخفیگاهش دستگیر کردند. متهم دوم نیز در تحقیقات به همکاری در انتقال و رهاسازی جسد اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با بررسی‌های سیستمی، مشخص شد جسدی مجهول‌الهویه پیش‌تر در محدوده کلانتری ۱۱۳ بازار کشف شده است. با هماهنگی مقام قضایی، خانواده فرد مفقودشده به پزشکی قانونی مراجعه کردند و هویت جسد را تأیید کردند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: با کشف جسد و تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده به همراه دو متهم برای ادامه رسیدگی و انجام مراحل قانونی به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران تحویل شد.

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