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خروج ۹۳۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور

خروج ۹۳۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور
کد خبر : 1818663
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سخنگوی فراجا از خروج ۹۳۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور در ۱۰ روز نخست ماه صفر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۰ روزه از آغاز ماه صفر تاکنون، شاهد عزیمت ۹۳۰ هزار زائر به کشور عراق بوده‌ایم که این حجم از عبور با مدیریت دقیق و انضباط کامل همراه بوده است. از این تعداد، ۷۵۰ هزار زائر ایرانی و ۱۸۰ هزار تبعه خارجی، مرزهای کشور را به مقصد عتبات عالیات ترک کرده‌اند.

وی با قدردانی از زوار در مدیریت زمان سفر افزود: در همین بازه، شاهد بازگشت ۲۰۰ هزار زائر ایرانی و ۸۵ هزار تبعه خارجی به کشور هستیم که نشان‌دهنده الگوی صحیح توزیع سفر در مسیر بازگشت است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به توان عملیاتی پلیس در حوزه گذرنامه تصریح کرد: فراجا با آماده‌سازی و صدور ۷۸۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی در چهار ماه اخیر، ظرفیت زیر ساختی لازم را برای تسهیل سفرهای اربعین به صورت کامل ایجاد کرده است و تمامی فرآیندها بر اساس سیستم‌های نوین صدور گذرنامه است تا خللی در مسیر عزیمت زوار حسینی ایجاد نشود.

سخنگوی پلیس گفت: متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی سه تا پنج روز کاری، گذرنامه خود را دریافت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: از هموطنان درخواست می‌شود که ثبت درخواست گذرنامه را به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند و در همین ایام باقی‌مانده، چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری، اقدام به ثبت درخواست خود نمایند، ضمن اینکه ادارات گذرنامه در سراسر کشور، تا اربعین، همه روزه از ساعت ۸ صبح تا پنج بعداز ظهر و البته حتی در ایام تعطیل و روزهای جمعه فعال و آماده خدمت‌رسانی به زائران گرامی می باشند.

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