به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: به اطلاع متقاضیان بین‌المللی تحصیل در دانشگاه علم و صنعت ایران می‌رساند، فرآیند ثبت درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شده است.

ثبت درخواست و شروع فرآیند پذیرش صرفاً به صورت برخط و از طریق سامانه https://apply.iust.ac.ir امکان‌پذیر است.

سایر اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با فرآیند پذیرش متقاضیان بین‌المللی نیز از طریق سامانه فوق اعلام خواهد شد.