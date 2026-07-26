خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پذیرش دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه علم و صنعت

آغاز پذیرش دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه علم و صنعت
کد خبر : 1818654
لینک کوتاه کپی شد.

دانشگاه علم و صنعت ایران در اطلاعیه از آغاز پذیرش دانشجوی بین‌الملل در مقطع کارشناسی این دانشگاه برای نیم‌سال اول سال تحصیلی۱۴۰۶–۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: به اطلاع متقاضیان بین‌المللی تحصیل در دانشگاه علم و صنعت ایران می‌رساند، فرآیند ثبت درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شده است.

ثبت درخواست و شروع فرآیند پذیرش صرفاً به صورت برخط و از طریق سامانه https://apply.iust.ac.ir امکان‌پذیر است.

سایر اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با فرآیند پذیرش متقاضیان بین‌المللی نیز از طریق سامانه فوق اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل