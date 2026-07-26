آغاز پذیرش دانشجوی بینالملل در دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه علم و صنعت ایران در اطلاعیه از آغاز پذیرش دانشجوی بینالملل در مقطع کارشناسی این دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۶–۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: به اطلاع متقاضیان بینالمللی تحصیل در دانشگاه علم و صنعت ایران میرساند، فرآیند ثبت درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شده است.
ثبت درخواست و شروع فرآیند پذیرش صرفاً به صورت برخط و از طریق سامانه https://apply.iust.ac.ir امکانپذیر است.
سایر اطلاعرسانیهای مرتبط با فرآیند پذیرش متقاضیان بینالمللی نیز از طریق سامانه فوق اعلام خواهد شد.