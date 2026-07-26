واکنش وزیر به شایعه مجازی شدن آموزش در سال آینده
وزیر آموزش و پرورش احتمال آموزش مجازی در سال تحصیلی آینده را کذب محض عنوان کرد و گفت: هیچ مقام مسئولی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور یا دستگاههای امنیتی چنین اظهار نظری نکرده است. تمام اهتمام دولت و نظام تعلیم و تربیت بر این است که سال تحصیلی به صورت حضوری آغاز شود و این یک اصل اجتنابناپذیر است.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در حاشیه نشست فصلی مسئولان اتحادیههای انجمنهای اسلامی دانشآموزان سراسر کشور احتمال آموزش مجازی در سال تحصیلی آینده را کذب محض عنوان کرد و گفت: هیچ مقام مسئولی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور یا دستگاههای امنیتی چنین اظهار نظری نکرده است.
به گفته وی تمام اهتمام دولت و نظام تعلیم و تربیت بر این است که سال تحصیلی به صورت حضوری آغاز شود و این یک اصل اجتنابناپذیر است.