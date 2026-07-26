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آغاز پایش‌های میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده در دانشگاه‌ها

آغاز پایش‌های میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده در دانشگاه‌ها
کد خبر : 1818648
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رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت در نشست معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی بیمارستان‌ها در شرایط بحرانی، از برنامه‌ریزی گسترده برای ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت، تداوم ارائه خدمات درمانی باکیفیت، تقویت مدیریت منابع و اجرای هدفمند برنامه پزشکی خانواده خبر داد.

به گزارش ایلنا از وبدا، علیرضا عسکری رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به تجربه موفق نظام سلامت در مدیریت بحران‌های اخیر اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت حوزه درمان، حفظ پایداری خدمات و استمرار ارائه خدمات درمانی به مردم است حتی در شرایط بحرانی نیز کیفیت مراقبت‌های پزشکی باید به‌عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر حفظ شود و تمامی برنامه‌ریزی‌ها با هدف ارتقای ایمنی بیمار و افزایش رضایتمندی مردم انجام گیرد. خوشبختانه شبکه بیمارستانی کشور در بحران‌های اخیر، عملکردی ارزشمند و امیدبخش از خود به نمایش گذاشت.

 عسکری با تأکید بر مدیریت بهینه منابع انسانی و مالی افزود: استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود، آموزش مستمر کارکنان، تقویت آمادگی بیمارستان‌ها و حفظ کیفیت خدمات درمانی از مهم‌ترین راهبردهایی است که باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا خدمات ضروری سلامت بدون وقفه به مردم ارائه شود.

وی با قدردانی از تلاش مدیران، پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه درمان در سراسر کشور تصریح کرد: تجربه بحران‌های اخیر نشان داد اتکا به توان نیروهای متخصص و متعهد داخلی، بزرگ‌ترین سرمایه نظام سلامت در حفظ پایداری خدمات درمانی است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای برنامه پزشکی خانواده را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام سلامت دانست و اظهار کرد: این برنامه با هدف ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی، ارتقای نظام ارجاع و افزایش عدالت در سلامت در حال اجراست و اجرای صحیح آن می‌تواند کیفیت خدمات درمانی را به شکل محسوسی ارتقا دهد. بنابراین توسعه نظام ارجاع هوشمند، استقرار کامل نوبت‌گیری الکترونیک، ارائه بازخورد ساختاریافته میان سطوح مختلف ارائه خدمت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های سلامت از الزامات موفقیت برنامه پزشکی خانواده است.

 عسکری همچنین با اشاره به آغاز پایش‌های میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: هدف از این بازدیدها، شناسایی چالش‌ها، انتقال تجربه‌های موفق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود روند اجراست تا خدمات درمانی با کیفیت بالاتر و رضایتمندی بیشتر به مردم ارائه شود.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی در پایان با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، بر آمادگی کامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای خدمت‌رسانی به زائران و مردم تأکید کرد و گفت: با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی کارکنان نظام سلامت، خدمات درمانی کشور با بالاترین سطح آمادگی و کیفیت به مردم عزیز ارائه خواهد شد.

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