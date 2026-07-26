سه شرط برای ثبتنام در مدارس هیئتامنایی
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در برنامه تلویزیونی پرسشگر با تأکید بر اینکه ثبتنام دانشآموزان از دریافت وجه جداست و هیچ مدرسهای حق ندارد ثبتنام را مشروط به پرداخت پول کند، گفت: از ابتدای سال ۱۸۷ شکایت درباره فرایند ثبتنام در سامانه تخصصی پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ثبت شده است.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رضا روستایی؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به در برنامه تلویزیونی «پرسشگر» شبکه آموزش درباره چالشهای ثبتنام دانشآموزان، اظهار کرد: برای بازگشایی مدارس، «پروژه مهر» بهعنوان یک ابرپروژه و فرایند بزرگ بازگشایی مدارس تعریف شده و هشت کارگروه و هشت مؤلفه اساسی دارد که ثبتنام دوره ابتدایی، متوسطه و پیشدبستانی از جمله این مؤلفههاست.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، تأکید جدی وزارت آموزش و پرورش بر انجام بدون دردسر فرایند ثبتنام برای دانشآموزان و خانوادههاست و در دستورالعمل ثبتنام امسال نیز تمهیداتی برای کاهش مراجعات حضوری پیشبینی شده است.
روستایی ادامه داد: دانشآموزان پایههای دوم تا ششم ابتدایی، هشتم و نهم و یازدهم و دوازدهم، در صورتی که قصد تغییر مدرسه محل تحصیل خود را نداشته باشند، نیازی به مراجعه حضوری ندارند و ثبتنام آنها بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: بنابراین تمرکز اصلی فرایند ثبتنام بر سه پایه ورودی اول ابتدایی، هفتم و دهم است.
بازنگری محدودههای جغرافیایی ثبتنام
روستایی درباره محدوده جغرافیایی ثبتنام نیز اظهار کرد: با توجه به تغییرات بافتهای جمعیتی، مهاجرتها و جابهجاییهای صورتگرفته، در دستورالعمل امسال به مناطق آموزش و پرورش اختیار داده شده است تا محدودههای جغرافیایی ثبتنام را متناسب با شرایط جمعیتی و محلی بازنگری و اعلام کنند.
وی افزود: در برخی مناطق پرجمعیت، دو موضوع بیشتر مطرح است؛ نخست، اصرار برخی خانوادهها برای ثبتنام در مدارس خارج از محدوده جغرافیایی محل سکونت و دوم، افزایش جمعیت در مناطقی که به دلیل ساختوساز و مهاجرت با افزایش تقاضای ثبتنام مواجه شدهاند.
روستایی تأکید کرد: امسال بر ثبتنام نکردن دانشآموزان خارج از محدوده جغرافیایی تأکید جدی شده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ممنوعیت مشروط کردن ثبتنام به پرداخت وجه، گفت: ما فرایند ثبتنام را از دریافت وجه کاملاً جدا کردهایم و میگوییم ثبتنام دانشآموز بدون دریافت وجه باید انجام شود.
وی افزود: اگر در مدرسهای این موضوع رعایت نشود، وظیفه نظارت، پیگیری و برخورد با تخلف بر عهده آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: تصمیمگیری درباره مشارکتهای مردمی باید در چارچوب انجمن اولیا و مربیان انجام شود و اگر خانوادهای توانایی مالی برای کمک به مدرسه را ندارد، نباید هیچ اصراری برای دریافت وجه از آن خانواده وجود داشته باشد.
روستایی تصریح کرد: اگر مدیری پیش از نهایی شدن ثبتنام، شماره کارت یا شماره حسابی برای دریافت مبلغ پیشنهادی ارائه کند، این اقدام تخلف است. همچنین پرداخت داوطلبانه نباید در زمان ثبتنام بهگونهای مطرح شود که خانواده احساس اجبار کند.
۱۸۷ شکایت درباره فرایند ثبتنام
روستایی درباره آمار شکایتهای ثبتشده در وزارت آموزش و پرورش گفت: از ابتدای سال، ۱۹۷۱ مورد شکایت در سامانه تخصصی پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ثبت شده که بیشترین شکایتها در حوزه آموزشی با ۳۸۴ مورد و پس از آن در حوزه اداری با ۳۴۵ مورد بوده است.
وی افزود: در حوزه ثبتنام نیز ۱۸۷ شکایت ثبت شده که ۶۰ مورد آن مربوط به عدم رعایت محدودهبندی بوده است. همچنین ۶ مورد درباره اعمال شرط معدل و ۱۰ مورد درباره دریافت وجه ثبت شده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره راههای ثبت شکایت گفت: خانوادهها میتوانند شکایتهای خود را از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ثبت کنند. سامانه ارتباط مردم و دولت، سازمان بازرسی کل کشور و سامانه فوریتهای اداری نیز از دیگر مسیرهای پیشبینیشده برای طرح شکایت و درخواستهای مردم هستند.
وی افزود: واحدهای بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در مناطق نیز بهصورت حضوری و تلفنی پاسخگوی مراجعان هستند.
نظارت بر ۲۴۳۷ مدرسه
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تأکید کرد: فرایند ثبتنام دانشآموزان باید شفاف، قانونمند و بدون تبعیض باشد و ثبتنام نباید به پرداخت وجه، روابط یا پیگیریهای خاص وابسته شود.
روستایی با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده در فرایند ثبتنام گفت: از زمان آغاز ثبتنام تاکنون، ۲۴۳۷ مدرسه مورد نظارت قرار گرفتهاند که حدود ۱۸ درصد از مجموع ۱۳۲ هزار و ۳۳۷ مدرسه را شامل میشود.
وی ادامه داد: نظارتها در سه سطح منطقهای، استانی و ستادی انجام میشود و در جریان این بازدیدها، شاخصهایی از جمله اطلاعرسانی و شفافیت، تکریم ارباب رجوع، رعایت شرایط و ضوابط ثبتنام، لباس فرم، سرویس حملونقل و مسائل مالی مورد بررسی قرار میگیرد.
روستایی همچنین از ایجاد امکان نظرسنجی مستقیم خانوادهها خبر داد و گفت: در مدارس کد QR در اختیار اولیا قرار گرفته است تا خانوادهها بتوانند با اسکن آن، نظر خود را درباره فرایند ثبتنام و عملکرد مدرسه اعلام کنند.
به گفته وی، تاکنون ۴۱ هزار و ۵۵۰ نفر از اولیا در این نظرسنجی شرکت کردهاند.
ظرفیت مدارس پرمتقاضی؛ مسئولیت آموزش و پرورش در مدیریت کمبودها
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت دانشآموزانی که در محدوده جغرافیایی یک مدرسه سکونت دارند اما با تکمیل ظرفیت مواجه میشوند، اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تعداد دانشآموزان کلاسها نباید از ۳۵ نفر بیشتر باشد.
وی افزود: در صورت تکمیل ظرفیت یک مدرسه، خانواده باید موضوع را از طریق ستاد ثبتنام آموزش و پرورش منطقه پیگیری کند و در صورت امکان، ظرفیت کلاسها افزایش یابد یا فضاهای غیرضروری مدرسه با رعایت ضوابط به فضای آموزشی تبدیل شود.
روستایی گفت: در مواردی که ظرفیت موجود پاسخگو نباشد، با اخذ مجوز از استان امکان افزایش تعداد دانشآموزان کلاس وجود دارد، اما افزایش تراکم کلاسها بر کیفیت آموزشی تأثیر میگذارد.
وی با اشاره به وضعیت سال گذشته افزود: سال گذشته نزدیک به پنج هزار کلاس درس در کشور با بیش از ۳۵ دانشآموز فعالیت داشتند.
کمبود فضای آموزشی و افزایش جمعیت
روستایی ساخت مدرسه را یکی از اولویتهای اصلی کشور دانست و گفت: با وجود اقدامات انجامشده برای توسعه فضاهای آموزشی، افزایش جمعیت و مهاجرت در برخی مناطق موجب شده است ظرفیتهای موجود همچنان پاسخگوی همه نیازها نباشد.
وی افزود: برای رفع فوری مشکل در مدارس پرمتقاضی، تغییر کاربری فضاهای غیرضروری و تبدیل آنها به فضای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره شفافیت ظرفیت مدارس نیز گفت: در سامانه پیشثبتنام، ظرفیت مدارس قابل مشاهده است و خانوادهها میتوانند از وضعیت تکمیل ظرفیت یا ظرفیت باقیمانده مدارس اطلاع پیدا کنند.
نظارت باید پیش از ثبت شکایت انجام شود
روستایی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد، برخی تخلفات مانند دریافت وجه یا عدم رعایت محدودهبندی همچنان تکرار میشود، اظهار کرد: ابزارهای نظارتی وظیفه خود را انجام میدهند و در صورت وقوع تخلف، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری با مدیر یا فرد متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: بخشی از مشکلات مدارس به محدودیت منابع و نیازهای مالی آنها بازمیگردد و ممکن است برخی مدیران برای تأمین نیازهای مدرسه تحت فشار قرار گیرند، اما این موضوع به هیچ عنوان نباید به دریافت اجباری وجه از خانوادهها منجر شود.
روستایی تأکید کرد: مشارکت مردمی باید اختیاری باشد و هیچ خانوادهای نباید به دلیل ناتوانی مالی، در فرایند ثبتنام یا دریافت خدمات آموزشی با مشکل مواجه شود.
وی همچنین گفت: «بازرسی و نظارت مقدم بر پاسخگویی به شکایت است» و بر همین اساس، نظارت بر مدارس باید پیش از شکلگیری تخلف و ثبت شکایت انجام شود.
سه شرط برای ثبتنام در مدارس هیئتامنایی
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره مدارس هیئتامنایی نیز گفت: امسال با دستور وزیر آموزش و پرورش، نظارت بر این مدارس با جدیت بیشتری انجام شده و برای ثبتنام در مدارس هیئتامنایی سه شرط مورد تأکید قرار گرفته است.
به گفته روستایی، ثبتنام باید در محدوده جغرافیایی مدرسه انجام شود، مدرسه اجازه برگزاری آزمون برای پذیرش دانشآموز را ندارد و دریافت شهریه نیز مجاز نیست.
وی افزود: در صورت برگزاری کلاسهای فوقبرنامه، این فعالیتها باید در چارچوب ضوابط مدارس هیئتامنایی و با رعایت مقررات انجام شود.
کاهش تنوع مدارس؛ پیشنهاد برای اصلاح ساختاری
روستایی در پاسخ به این پرسش که اگر قرار باشد تنها یک اصلاح ساختاری برای کاهش مشکلات ثبتنام انجام شود، چه پیشنهادی دارد، گفت: به نظر من بهترین موضوعی که به ذهن من میرسد، کاهش تنوع مدارس است.
وی افزود: وزیر آموزش و پرورش نیز روی این موضوع کار میکند و کاهش تنوع مدارس میتواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرده و به نزدیکتر شدن نظام آموزشی به عدالت کمک کند.