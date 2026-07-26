شرایط کشور مانع حضور داوطلبان در آزمون دستیاری نشد
با انتشار کلید اولیه پنجاهوسومین آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی، بررسی آمار پنج دوره اخیر این آزمون نشان میدهد که استقبال داوطلبان از آزمون دستیاری در سال ۱۴۰۵ به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است.
مقایسه آمار پنج دوره اخیر نشان میدهد:
دوره ۴۹:
ثبتنام کنندگان : ۱۲,۷۲۶ نفر شرکتکنندگان: ۱۰,۴۴۴ نفر نرخ حضور: ۸۲.۰۷٪
دوره ۵۰:
ثبتنام کنندگان: ۱۳,۰۴۱ نفر شرکتکنندگان: ۱۰,۵۹۶ نفر نرخ حضور: ۸۱.۲۵٪
دوره ۵۱:
ثبتنام کنندگان: ۱۲,۳۵۸ نفر شرکتکنندگان: ۱۰,۳۴۳ نفر نرخ حضور: ۸۳.۶۹٪
دوره ۵۲:
ثبتنام کنندگان: ۱۴,۷۰۸ نفر شرکت کنندگان: ۱۲,۲۵۷ نفر نرخ حضور: ۸۳.۳۴٪
دوره ۵۳:
ثبتنام کنندگان: ۱۷,۲۷۷ نفر شرکتکنندگان: ۱۴,۳۵۹ نفر نرخ حضور: ۸۳.۱۱٪
بررسی روند آماری نشان میدهد تعداد ثبتنامکنندگان آزمون دستیاری پس از کاهش نسبی در دوره پنجاهویکم، از دوره پنجاهودوم وارد مسیر افزایشی شده و در دوره پنجاهوسوم با ثبت ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب به بیشترین میزان در پنج سال اخیر رسیده است.
همچنین تعداد شرکتکنندگان نیز با حضور ۱۴ هزار و ۳۵۹ نفر، رکورد جدیدی را در میان پنج دوره اخیر به ثبت رسانده است. این رقم نسبت به دوره پنجاهودوم ۲ هزار و ۱۰۲ نفر (حدود ۱۷.۱ درصد) افزایش داشته و در مقایسه با دوره چهلونهم نیز ۳ هزار و ۹۱۵ نفر (حدود ۳۷.۵ درصد) بیشتر است.
از سوی دیگر، نرخ حضور داوطلبان در پنج دوره اخیر همواره در بازه ۸۱ تا ۸۴ درصد قرار داشته و نشان میدهد با وجود افزایش چشمگیر تعداد ثبتنامکنندگان، میزان مشارکت داوطلبان در آزمون از ثبات قابل توجهی برخوردار بوده است. این نشان میدهد که برگزاری آزمون دستیاری در شرایط فعلی کشور به میزان حضور داوطلبان در آزمون خدشهای وارد نکره است.
پنجاهوسومین آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ در ۳۲ حوزه در سراسر کشور برگزار شد و کلید اولیه آزمون نیز امروز منتشر شده است. داوطلبان میتوانند در مهلت تعیینشده اعتراضات خود را از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت کنند.
آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی، مهمترین آزمون ورودی دورههای تخصصی بالینی پزشکی در کشور است که هر ساله با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی، پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت و توزیع متوازن متخصصان در رشتههای مختلف بالینی توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و با نظارت شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود.